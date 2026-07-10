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Kaynak: AA

Dün satış ağırlıklı ilerleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,86 azalışla 17.009,00 puanda bitirmişti. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 17.030,00 puandan işlem kaydetti.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,19 yükselişle 17.042,00 puanda seyretti.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik endişelerin kısmen hafiflemesi ve yarı iletken sektörüne ilişkin olumlu beklentilerin artmasıyla yatırımcıların risk iştahı teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseltti.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederken, teknik açıdan endeks kontratında 17.200 ve 17.300 puanın direnç, 17.000 ve 16.900 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.