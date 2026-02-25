UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Real Madrid ilk maçta 1-0 yendiği Benfica'yı konuk ediyor.

VINICIUS'UN IRKÇI SALDIRI İDDİASI MAÇIN ÖNÜNE GEÇMİŞTİ

Eşleşmenin Estadio da Luz'da oynanan ilk ayağında Gianluca Prestianni ile Vinicius Jr. arasında yaşanan tartışma maçın önüne geçmişti.

Vinicius, Prestianni'nin kendisine ırkçı hakaretler savurduğunu iddia etmiş ve konuyla ilgili UEFA soruşturma açmıştı.

UEFA PRESTIANNI HAKKINDA RÖVANŞ MAÇI İÇİN MEN KARARI ALDI

Ayrıca önceki gün UEFA soruşturma henüz sonuçlanmasa da Prestianni'nin rövanş maçında Real Madrid'e karşı forma giyemeyeceğini açıklamıştı.

PRESTIANNI BU KARARA SERT TEPKİ GÖSTERDİ: 'UTANIN'

Arjantinli oyuncu bu karara sert tepki göstererek UEFA'yı Real Madrid'i korumakla suçladı.

Prestianni sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birine herkesin önünde yumruk atana ceza vermezsiniz. Ama birine elinizde kanıt olmadan ceza verip buna adalet dersiniz. Real Madrid'i koruduğunuzu artık saklamıyorsunuz bile. Utanın." ifadelerini kullandı. Ardından kısa bir süre sonra da bu paylaşımı sildi.

UEFA'nın Prestianni'ye bu açıklamaları nedeniyle yeni bir ceza verip vermeyeceği merak konusu oldu.