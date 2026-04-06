Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Jr. Bayern Münih maçı öncesi Lamine Yamal ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

VINICIUS'TAN YAMAL'A DESTEK

Milli maçta müslüman karşıtı tezahüratları sebebiyle İspanyol taraftarlara tepki gösteren Yamal'a destek çıkan Vinicius, "Umarım Lamine de ırkçılığa karşı bu mücadeleyi sürdürebilir. Bizim paramız var, ama yoksul siyahilerin bizden daha fazla zorluğu var.İspanya, Almanya veya Portekiz'in ırkçı ülkeler olduğunu söylemiyorum, ancak her ülkede ırkçılar var ve eğer birlikte mücadele edersek, umarım diğer oyuncular ve insanlar bu tür şeylerden muzdarip olmaktan kurtulurlar." dedi.

ALONSO İTİRAFI

Vinicius'un ayrıca Xabi Alonso ile anlaşamadığını itiraf etmesi de basın toplantısında bir diğer öne çıkan başlık oldu.

Yıldız oyuncu, Alonso'nun tarzının kendisiyle pek uyuşmadığını Alvaro Arbeloa'nın ise istediklerini daha net anlayabildiğini belirtti.

REAL MADRID'DE KALACAK MI?

Ayrıca sözleşmesini yenileyip yenilemeyeceğinin sorulması üzerine ise Vinicius, Real Madrid'de uzun yıllar kalmaya açık olduğunu söyledi ve bu konuda başkan ile kulüp yönetimine güvendiğini dile getirdi.