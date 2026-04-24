UEFA, Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior’a ırkçı hakarette bulunduğu gerekçesiyle Benfica forması giyen Gianluca Prestianni’ye 6 maç men cezası verdi.

OLAY ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YAŞANDI

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında oynanan Benfica–Real Madrid karşılaşmasında Prestianni’nin Vinicius Junior’a ırkçı ifadeler kullandığı iddia edilmişti. Portekiz’de oynanan mücadeleyi Real Madrid, Vinicius Junior’un golüyle 1-0 kazandı.

VİNİCİUS ŞİKAYET ETTİ

Brezilyalı yıldızın, rakibinin kendisine “maymun” dediğini öne sürerek durumu maçın hakemi François Letexier’e ilettiği belirtildi.

RÖVANŞTA FORMA GİYMEDİ

Açılan soruşturma nedeniyle Arjantinli futbolcu, Real Madrid ile oynanan rövanş maçında kadroda yer almadı.

İspanya’da oynanan rövanş maçını Real Madrid 2-1 kazandı. İspanyol ekibinin gollerini A. Tchouaméni ve Vinícius Junior kaydederken, rakip takımın tek golü ise eski Beşiktaşlı futbolcu Rafa Silva’dan geldi.

UEFA’DAN 6 MAÇ MEN KARARI

UEFA, yapılan incelemelerin ardından Prestianni’ye 6 maç men cezası verildiğini açıkladı. Ayrıca cezanın Dünya Kupası’nı da kapsaması için FIFA’ya resmi başvuru yapıldığı bildirildi.

SEZON PERFORMANSI

20 yaşındaki Arjantinli hücum oyuncusu, bu sezon Benfica formasıyla 37 maçta görev aldı ve 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı ve toplamda 1.879 dakika sahada kaldı.

MİLLİ TAKIM DENEYİMİ

Prestianni, Arjantin Milli Takımı ile de 1 resmi karşılaşmada sahaya çıktı. Genç futbolcu ülkesinin takımlarından Velez Sarfield formasıyla parlayıp, 9 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olmuştu.