La Liga’nın 34. haftasında Real Madrid, deplasmanda Espanyol’u 2-0 mağlup etmeyi başardı.



VINICIUS JR. MAÇA DAMGA VURDU

Madrid ekibi, 55. ve 66. dakikalarda Brezilyalı yıldız Vinicius Jr.’ın attığı şık gollerle galibiyete uzandı.



REAL MADRİD ZİRVE YARIŞINDA GERİDE

Bu sonuçla Real Madrid 77 puana yükselerek lider Barcelona’nın 11 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Espanyol ise 39 puanda kaldı.

ARDA GÜLER MAÇTA YOKTU

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan milli gururumuz Arda Güler karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Ayrıca Real Madrid'in bir diğer yıldızı Mbappe de karşılaşmanın kadrosunda yoktu.



ŞAMPİYONLUK EL CLASICO’DA BELLİ OLABİLİR

Gelecek hafta oynanacak Barcelona - Real Madrid karşılaşmasında, Katalan ekibi 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.