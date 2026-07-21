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Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior, yeni görüntüsüyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Vinicius, sevgilisi Virginia Fonseca ile birlikte Goiania'daki bir klinikte yüz harmonizasyonu olarak bilinen estetik uygulamadan geçti.

Çene hattını belirginleştirmeyi amaçlayan işlemin ardından paylaşılan fotoğraflar kısa sürede büyük ilgi gördü.

DOKTORUNDAN PAYLAŞIM GELDİ

Uygulamayı gerçekleştiren dermatolog Dr. Alessandro Alarcao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Vinicius'a teşekkür etti.

Alarcao, Brezilyalı futbolcu için, "Dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olmasının yanı sıra alçakgönüllülüğü, nezaketi ve enerjisiyle de harika bir insan." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Vinicius'un yeni görünümü sosyal medya kullanıcılarını ikiye ayırdı.

Bazı kullanıcılar Brezilyalı yıldızın yeni görüntüsünü beğendiklerini belirterek olumlu yorumlar yaparken, bazıları ise doğal görünümünü değiştirmesinden dolayı eleştirilerde yöneltti.

Brezilyalı futbolcudan ise estetik iddialarıyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.