Uluslar Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. A Milli Takımımız da tarihinde ilk defa A Ligi'nde yer aldı.

Milli Takımımız Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı gruba düştü. Türkiye Teknik Direktörü Montella da grupla alakalı yorumda bulundu.

"İlginç bir grup. Avrupa'nın en iyi takımlarından birkaçı ile grupta aynıyız, onlara karşı oynamak önemli. Bu aşamada bizlerin için önem taşıyor. Son 2 yılda önemli bir atılım yaptık. Alttan buraya ulaştık. Şu anki odağımız ise Mart ayındaki maçlarımız.