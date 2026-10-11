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Kaynak: Haber Merkezi

A Milli Takım ile yolları ayrılan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Türkiye'ye veda etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, cuma günü Montella ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Ayrılık kararının ardından sessizliğini bozan İtalyan teknik adam, Türkiye'de geçirdiği üç yıllık döneme ilişkin duygularını paylaştı.

Montella, A Milli Takım'ın başında geçirdiği süre boyunca tarihi başarılara imza attıklarını ve birlikte özel bir hikaye yazdıklarını ifade etti.

"TÜRK HALKININ BENİ SEVGİ VE SAYGIYLA HATIRLAYACAĞINI UMUYORUM"

Türkiye'deki döneminin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Montella, Türk halkına da teşekkür etti.

İtalyan teknik adam, "Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirildiği dönemde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinde bulunan Mehmet Büyükekşi ve ekibine de mesajında yer verdi.

Montella, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Her güzel hikayenin bir sonu vardır ancak bazı yolculuklar, futbolun çok ötesinde izler bırakır. Türkiye A Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmak benim için büyük bir onurdu."

Göreve geliş sürecini de hatırlatan Montella sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üç yıl önce bu güzel ülkenin milli takımını yönetmek üzere göreve getirildim. Bu nedenle, yolculuğumuzun başlangıcında bana inanan, güvenlerini ve takdirlerini esirgemeyen dönemin Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye ve ekibine yürekten teşekkür etmek istiyorum."

Montella, yayımladığı veda mesajında futbolculara, Türkiye Futbol Federasyonu'na ve taraftarlara da teşekkürlerini iletti.

İtalyan teknik adam, Türkiye'ye yönelik duygularını ise "Teşekkürler Türkiye, kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak!" sözleriyle dile getirdi.