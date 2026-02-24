Yeniçağ Gazetesi
24 Şubat 2026 Salı
Anasayfa Spor Montella radarına aldı: Gurbetçi yıldız, A Milli Takım'a doğru

Montella radarına aldı: Gurbetçi yıldız, A Milli Takım'a doğru

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Montella, 26 Mart'ta oynanacak Romanya maçı çalışmalarına şimdiden başladı. İtalyan hoca, gurbetçi yıldızı gözüne kestirdi. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Montella radarına aldı: Gurbetçi yıldız, A Milli Takım'a doğru - Resim: 1

Montella, Romanya ile oynayacağımız Dünya Kupası eleme play-off yarı finali maçının çalışmalarına şimdiden başladı. İtalyan hoca Livan Burcu'yu A Milli Takım'da istiyor.

Montella radarına aldı: Gurbetçi yıldız, A Milli Takım'a doğru - Resim: 2

Union Berlin forması giyen genç yetenek Livan Burcu, Montella'nın isteği doğrultusunda A Milli Takım’ın radarına girdi. BILD’in haberine göre, Türkiye yetkilileri oyuncu için ciddi bir çalışma yürütüyor.

Montella radarına aldı: Gurbetçi yıldız, A Milli Takım'a doğru - Resim: 3

Milli takım gözlemcilerinin, Union Berlin’in Hamburger SV ile oynadığı maçta Burcu’yu tribünden takip ettiği öğrenildi. Taraflar arasındaki temasın sık olduğu ve sürecin hızlı ilerleyebileceği belirtiliyor.

Montella radarına aldı: Gurbetçi yıldız, A Milli Takım'a doğru - Resim: 4

Livan Burcu’nun, Türkiye’nin 26 Mart’ta Romanya ile oynayacağı Dünya Kupası eleme play-off yarı finalinde ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrılabileceği ifade ediliyor.

Montella radarına aldı: Gurbetçi yıldız, A Milli Takım'a doğru - Resim: 5

Sakatlığı nedeniyle bu sezon Bundesliga’da 10. haftadan sonra forma şansı bulabilen Burcu, son haftalarda oyuna sonradan girerek dikkat çeken performanslar sergiledi.

Montella radarına aldı: Gurbetçi yıldız, A Milli Takım'a doğru - Resim: 6

Türkiye U21 takımıyla çıktığı yedi maçta bir gol atan Frankfurt doğumlu oyuncu için şu ana kadar Alman Futbol Federasyonu’ndan bir girişim olmadığı aktarıldı.

Montella radarına aldı: Gurbetçi yıldız, A Milli Takım'a doğru - Resim: 7

Genç futbolcuya Avrupa’dan da ilgi var. İtalya’dan Torino'nun oyuncuyu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Montella radarına aldı: Gurbetçi yıldız, A Milli Takım'a doğru - Resim: 8

Genç futbolcu, 2024-25 sezonunda kiralık olarak Magdeburg forması giymişti.

Montella radarına aldı: Gurbetçi yıldız, A Milli Takım'a doğru - Resim: 9
Kaynak: Spor Servisi
