Montella, Romanya ile oynayacağımız Dünya Kupası eleme play-off yarı finali maçının çalışmalarına şimdiden başladı. İtalyan hoca Livan Burcu'yu A Milli Takım'da istiyor.
Montella radarına aldı: Gurbetçi yıldız, A Milli Takım'a doğru
A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Montella, 26 Mart'ta oynanacak Romanya maçı çalışmalarına şimdiden başladı. İtalyan hoca, gurbetçi yıldızı gözüne kestirdi. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Union Berlin forması giyen genç yetenek Livan Burcu, Montella'nın isteği doğrultusunda A Milli Takım’ın radarına girdi. BILD’in haberine göre, Türkiye yetkilileri oyuncu için ciddi bir çalışma yürütüyor.
Milli takım gözlemcilerinin, Union Berlin’in Hamburger SV ile oynadığı maçta Burcu’yu tribünden takip ettiği öğrenildi. Taraflar arasındaki temasın sık olduğu ve sürecin hızlı ilerleyebileceği belirtiliyor.
Livan Burcu’nun, Türkiye’nin 26 Mart’ta Romanya ile oynayacağı Dünya Kupası eleme play-off yarı finalinde ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrılabileceği ifade ediliyor.
Sakatlığı nedeniyle bu sezon Bundesliga’da 10. haftadan sonra forma şansı bulabilen Burcu, son haftalarda oyuna sonradan girerek dikkat çeken performanslar sergiledi.
Türkiye U21 takımıyla çıktığı yedi maçta bir gol atan Frankfurt doğumlu oyuncu için şu ana kadar Alman Futbol Federasyonu’ndan bir girişim olmadığı aktarıldı.
Genç futbolcuya Avrupa’dan da ilgi var. İtalya’dan Torino'nun oyuncuyu yakından takip ettiği belirtiliyor.
Genç futbolcu, 2024-25 sezonunda kiralık olarak Magdeburg forması giymişti.