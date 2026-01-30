A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbul’da şehir turuna çıktı. Eminönü’ne de uğrayan İtalyan çalıştırıcı, balık ekmek yerken objektiflere takıldı.

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbul’daki boş vaktini kent turuyla değerlendirdi. İtalyan teknik direktörün rotasında şehrin tarihi ve turistik noktalarından Eminönü yer aldı.

Galata Köprüsü çevresinde yürüyen deneyimli hoca, ardından Eminönü’nün ünlü balık ekmek teknelerine yöneldi.Vincenzo Montella, kendisini fotoğraflayanlara gülümseyerek poz verdi.

Bir arkadaşıyla balık ekmek yediği sırada görüntülenen ünlü teknik adama futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Taraftarın sevgisine samimi karşılık veren Montella, mütevazı ve içten tavırlarıyla beğeni topladı.

Montella’nın halk arasında çekilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Balık ekmek yerken yanında ayran içen hocayı taraftarlar, zehirlenme riskine karşı uyardı.

VİNCENZO MONTELLA KİMDİR?

Vincenzo Montella, 18 Haziran 1974 tarihinde İtalya'nın Pomigliano d'Arco şehrinde doğmuş İtalyan eski milli futbolcu ve teknik direktör. Şu anda (2026 itibarıyla) Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olarak görev yapmaktadır. Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam edecek.

Futbolculuk kariyerine Empoli'de başlayan Montella, Genoa, Sampdoria ve özellikle AS Roma'da (1999-2007) büyük başarılar elde etti. Roma'da Serie A şampiyonluğu (2000-01) yaşadı, Supercoppa Italiana kazandı ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Gol sevincinde kollarını açarak "uçak" taklidi yapması nedeniyle lakabı "Aeroplanino" (Küçük Uçak) oldu. İtalya Milli Takımı'nda 20 maçta 3 gol attı; UEFA Euro 2000 finalisti ve 2002 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Kariyerini 2009'da noktaladı.

Teknik direktörlük kariyerine Roma genç takımlarında başlayan Montella, Catania, Fiorentina (iki dönem), Sampdoria, AC Milan (2016 Supercoppa Italiana şampiyonluğu), Sevilla, Genoa ve Adana Demirspor'u (2021-2023) çalıştırdı.

21 Eylül 2023'te Türkiye Milli Takımı'nın başına geçti. Görevinde Euro 2024'te çeyrek final başarısı gösterdi ve milli takımı önemli turnuvalarda yönlendirmeye devam ediyor.Montella, mütevazı kişiliği, hücum futbolu anlayışı ve golcü geçmişinin etkisiyle tanınıyor.