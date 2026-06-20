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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda ettiği karşılaşma, Vincenzo Montella adına ilginç bir istatistiğe de sahne oldu.

Montella, maçın ikinci yarısında El Salvadorlu hakem Ivan Barton'a yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü.

DÜNYA KUPASI'NDA BİR İLK

İtalyan teknik adam, Dünya Kupası tarihinde hem futbolcu hem de teknik direktör kimliğiyle sarı kart gören ilk isim olarak kayıtlara geçti.

Montella, aktif futbolculuk döneminde 2002 FIFA Dünya Kupası'nda İtalya Milli Takımı kadrosunda yer almış ve turnuvada sarı kart görmüştü.

24 yıl sonra bu kez kulübede yer alan deneyimli çalıştırıcı, Paraguay karşısında hakeme yönelik itirazları nedeniyle yine sarı kartla cezalandırıldı.