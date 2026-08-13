UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Hradec Kralove'u Cerny'nin golüyle 1-0 yenerek toplam 2-0'lık skorla play-off turuna yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'BURAYA NE ZAMAN GELSEM TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR'

Bir kez daha Tüpraş Stadyumu'nun etkileyici atmosferine vurgu yapan Italiano, "Çok heyecan verici bir stadyumumuz var. Ne zaman buraya gelsem tüylerim diken diken oluyor. Oyunculara da söyledim, böyle bir atmosfere çıktığında %100'ünü vermemen imkansız. Avrupa'da çok fazla deplasmana gittim ama burası gerçekten çok farklı. Burada ruhunuzu vermek için çıkıyorsunuz." diye konuştu.

'DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK'

Maçta 80 dakika harika bir performans ortaya koyduklarını ifade eden İtalyan teknik adam oyuncularına teşekkür ederek şunları söyledi:

"Ekstra mutluyum, önemli bir görevi başardık. Avrupa'da her maç zordur. Planlı bir şekilde oynamasaydık, rakip bize zorluk çıkartabilirdi. Daha fazla gol atabilirdik, fırsatlar bulduk ama atamadık. Görevimizi başardık, şimdi önümüzde final turu var."

'BEŞİKTAŞ İNANILMAZ BİR 9 NUMARAYA SAHİP OLDU'

Eski öğrencisi Dusan Vlahovic ile buluşması hakkında da yorumlarda bulunan Italiano, "Dusan Vlahovic'i çok iyi tanıyorum, beraber güzel işler yaptık. Çok aç ve iyi işler yapmak oynayan bir oyuncu. Kazanmak için agresif bir oyuncu ve çok genç. Beşiktaş forması altında çok güzel şeyler yapacak. Konuştuk, Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu ve benim gözümde şampiyon bir oyuncu. Ona gol attırmak için oynayacağız, taraftarımız ona hayran kalacak. Beşiktaş inanılmaz 9 numaraya sahip oldu!" ifadelerini kullandı.