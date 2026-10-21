UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, yarın saat 22.00'de sahasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ı konuk edecek.

Kritik karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, takımının son durumu ve mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyah-beyazlıların yoğun maç takvimi nedeniyle rotasyona gidebileceğini belirten İtalyan teknik adam, Hyeon-gyu Oh ve Dusan Vlahovic arasındaki santrfor tercihini henüz netleştirmediğini söyledi.

Italiano, sakatlığı bulunan Orkun Kökçü'nün eksikliğini hissettiklerini de vurguladı.

'İLK 8'E GİRMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR'

Crystal Palace'ın geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'ni kazandığını hatırlatan Vincenzo Italiano, İngiliz ekibine karşı zorlu bir mücadele beklediklerini ifade etti.

Avrupa Ligi'nde ilk 8 hedefi doğrultusunda puan toplamaları gerektiğini belirten deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"Zaten grubumuzun ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Premier Lig takımına karşı, geçen yıl Konferans Ligi kazananına karşı oynayacağız. Bu maçtan puanlar almamız gerekiyor. İlk 8'e girmek için çok çalışmamız gerekiyor. İyi, güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Bu maçta da iyi işler çıkarmak istiyoruz. Ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve yarın herkesin performans göstermesi gerekiyor."

'DEĞİŞİKLİK OLACAK, FARKLI ŞEYLER GÖRECEĞİZ'

Orkun Kökçü'nün yokluğunda ilk 11'de değişiklik yapıp yapmayacağı sorulan Italiano, yoğun maç takvimi nedeniyle rotasyonun kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Crystal Palace karşısında fiziksel olarak en hazır oyunculara şans vereceğini belirten İtalyan teknik adam, "3 gün sonra maça çıkıyoruz. Daha maça 24 saatten fazla var. Kimin hazır olduğunu görmek için hala vaktimiz var. Hala karar vermek için zaman var ama tabii ki değişiklik olacak. Farklı şeyler göreceğiz çünkü yorgunluk var. Doğrusu da bu. Avrupa'daki tüm takımlar değişiklik, rotasyon yapıyor. En diri oyuncularımızı göreceğiz. Şu ana kadar kendimizi Avrupa'da iyi ifade ettik. Böyle devam etmesi gerekiyor. Böyle devam etmesi için de en iyi 11'i sahaya süreceğim." diye konuştu.

OH HYEON-GYU MU, DUSAN VLAHOVIC Mİ?

Hoffenheim deplasmanında iki gol atan Oh Hyeon-gyu ile Trabzonspor karşılaşmasında forma giyen Dusan Vlahovic arasında nasıl bir tercih yapacağı sorulan Italiano, "48 saatten sonra bence 11 yaratmanın imkansız olduğunu düşünüyorum. Maça 24 saatten fazla var ve son dakikaya kadar beklememiz gerekiyor. Burada kondisyon, enerji de önemli. Bence beklemek gerekiyor. Arada 3 gün olunca hızlı karar vermek kolay değil.

Hoffenheim maçından sonra Oh'un çok profesyonel olduğunu ve Beşiktaş'ın oyuncusu olduğunu söylemiştim. Trabzonspor maçında ise Vlahovic oynadı ve kendisi yorgun değildi. O yüzden onu denemiştim orada. Son dakikaya kadar bekleyeceğim ve ona göre ilk 11 karar vereceğim. Oh da yarın oynayabilir. Çok önemli bir oyuncu bizim için." ifadelerini kullandı.

ERNEST POKU İÇİN AÇIKLAMA: 'ONUN DA ZAMANI GELECEK'

Bu sezon istediği süreleri bulamayan Ernest Poku'nun durumuna da değinen Vincenzo Italiano, genç oyuncunun gelecek planlarında yer aldığını vurguladı.

Poku'nun forma şansı bulabilmesi için hazır olması gerektiğini belirten İtalyan teknik adam, "O da bizim projemizin bir parçası. Sezon başlayalı çok uzun olmadı ve o yüzden çok süre almadı. İleride çok büyük katkı sağlayacaktır. Onun önündeki 3 oyuncu da iyi oynadı. O yüzden şans bulamadı ama onun da zamanı gelecektir. Her zaman hazır olmalı çünkü o şansı bulacak. Zamanı gelince kendisini gösterecektir çünkü zamanı gelecektir. Bunlar futbolda olan dinamikler ve her takımda da aynı işliyor." dedi.

'ÜMİT AKDAĞ YARIN İLK 11'DE OLABİLİR'

Ümit Akdağ'ın da kadronun önemli parçalarından biri olduğunu belirten Italiano, genç savunmacının Crystal Palace karşısında ilk 11'de görev alabileceğini söyledi.

İtalyan teknik adam, "Kocaeli maçında 11'de oynama şansı çok yüksekti ve hasta oldu. Olmadı. O ve herkes, bu takımın, bu ailenin, bu projenin bir parçası. Zamanı gelince onun da elinden geleni yapacağını biliyorum herkes gibi. Hoffenheim maçında 1 dakika süre aldı ama yarın 11 olabilir. Herkese ihtiyacımız var bu sıkışık takvimde. Ona da güveniyorum. Beşiktaş'a çok büyük katkı sağlayacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

'ORKUN KÖKÇÜ'NÜN EKSİKLİĞİNİ HİSSEDİYORUZ'

Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Orkun Kökçü hakkında da konuşan Vincenzo Italiano, milli futbolcunun hem saha içindeki kalitesi hem de liderliğiyle Beşiktaş için önemli bir isim olduğunu belirtti.

Orkun ile her gün görüştüğünü açıklayan deneyimli çalıştırıcı, "Herkesin bildiği gibi Orkun bizim için, takım için çok önemli bir oyuncu. Karizması, kalitesi ve kaptanlığıyla bizim için çok önemli. Eksikliğini hissediyoruz tabii ki çünkü gerçekten çok iyi bir oyuncu. Umarım hızlı bir şekilde aramıza döner. Üzgünüm aramızda olmadığı için. Her gün konuşuyorum, daha iyiye gittiğini söylüyor ama eksikliğini hissediyoruz." sözleriyle kaptanın yokluğundan etkinlendiklerini ifade etti.

'BU TARAFTAR EN İYİSİNİ GÖRMEYİ HAK EDİYOR'

Beşiktaş taraftarlarının beklentilerine ilişkin konuşan Italiano, "Bu taraftar; terleyen, basan bir takım görmek istiyor ve en iyisini görmeyi hak ediyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." dedi ve ekledi:

"Taraftarlarımız bizi desteklemek için geliyor. Bu insanlara hak ettiği şeyleri göstermemiz gerekiyor. Onlara saygı göstermek gerekiyor. Bu saygıyı terleyerek gösterebiliriz. Çünkü onlar bizi 90 dakika destekliyorlar. Asla bırakmıyorlar. O yüzden sonuna kadar terleyen bir takım bekliyorlar. Çok iyi performans gösteren, kaliteli bir takım görmek istiyorlar. Şimdiye kadar da bunu gösterdiğimizi düşünüyorum ama daha iyi olabileceğimiz çok daha şey var. Ama bu taraftar en iyisini görmeyi hak ediyor."

'CRYSTAL PALACE'A BÜYÜK RAHATSIZLIK VERECEĞİZ'

Crystal Palace'ın güçlü bir rakip olduğunu yineleyen Italiano, "Yarın bir Premier Lig takımına karşı oynayacağız. Çok değerli, iyi bir takım ama yarın çıkacak 11'in de onlara büyük bir rahatsızlık vereceğini, tehlikeli olacağını düşünüyorum. İç sahada oynuyoruz. Taraftarımız önünde nasıl olduğumuzu biliyoruz." diyerek ev sahibi avantajına dikkat çekti.

'EN BÜYÜK HEDEFİMİZ GERÇEK BİR BEŞİKTAŞ KİMLİĞİ OLUŞTURMAK'

Beşiktaş'taki uzun vadeli hedeflerine ilişkin de konuşan Vincenzo Italiano, en büyük hedefinin takıma belirgin bir oyun kimliği kazandırmak olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Her hocanın kendisine ait bir fikri vardır, herkes elindeki potansiyeli kullanmaya çalışır. Biz de bunun üzerine çalışıyoruz. Bir kimlik oturtmaya çalışıyoruz. Bana göre asla mükemmel olamazsınız ama biz de iyi işler çıkartmaya çalışıyoruz, her gün buraya yaklaşabilmek için çalışıyoruz.

Sezon bittikten sonra Beşiktaş'ın bir kimliği olduğunu duymak çok hoşuma gider. Sistemi, organizasyonu olması beni çok mutlu eder. Bunun için çalışıyoruz. Herkes çok yeni, aradan çok az ay geçti ama bence şu ana kadar iyi işler ortaya koyduk. Daha iyi olabileceğimizi düşünüyorum. Potansiyelimiz var. En büyük hedefimiz gerçek bir Beşiktaş kimliği oluşturmak.Sezon bittikten sonra Beşiktaş'ın bir kimliği olduğunu duymak çok hoşuma gider."

'TRABZONSPOR MAÇINI GERİDE BIRAKTIK'

Süper Lig'de Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyete de değinen Italiano, "Trabzonspor maçında kaybettik. Hemen bu maçı geçmişte bıraktık. Amedspor maçında da aynısı olmuştu. Oradan derslerimizi aldık. Unutmanız ve bundan sonraki hedeflerinizi düşünmemiz gerekiyor. Yarın bizim için bir Avrupa maçı var. Puan, puanlar almamız gerekiyor. Avrupa'da daha ileriye gitmemiz gerekiyor, önemli işler yapmamız gerekiyor." sözleriyle açıklamasını tamamladı.