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Beşiktaş evinde 1-0 yendiği Midtjylland'ı rövanş maçında da 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.

Karşılaşmanın ardından konuşan Vincenzo Italiano, "Çok mutluyum. İyi bir iş çıkardık. Burada kazanmak çok zor. İlk yarıda zorlandık ama ikinci yarıda iyiydik. İki maçta da gol yemedik. Böyle devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ OLAN TURU GEÇMEMİZDİ'

İlk maçın avantajını iyi kullandıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "İlk maçı kazandığımız için özellikle ilk yarıda çok fazla risk almadık. İlk yarıda baskı yaptılar. İkinci yarıda ilk pozisyonda gol attık ve maçın kilidini açtık. Önemli olan turu geçmemizdi. Bunu başardığımız için mutluyum." dedi.

'MİDTJYLLAND GERÇEKTEN ÇOK ZOR BİR TAKIM'

Rakiplerine övgüde bulunan Italiano, "Midtjylland gerçekten çok zor bir takım. İki tane zor maç oynadık ve hak ettiğimizi düşünüyorum. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum çünkü hiç kolay değildi bu turu geçmek." ifadelerini kullandı.

'AVRUPA'DA KOLAY MAÇ YOK'

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacakları Hradec Kralove hakkında da konuşan İtalyan teknik adam, "Şimdi oynayacağımız rakip iki maçını da kazandı. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Avrupa'da kolay maç yoktur. Bu turdan sonra öz güvenimiz arttı. Biraz daha çalıştıktan sonra çok daha iyi işler yapacağız." dedi.

'ROTASYONU ZAMANI GELİNCE GÖRECEKSİNİZ'

İkinci maça da aynı kadroyla çıkması hakkında gelen soruyu yanıtlayan Italiano, "Şu anda haftada tek maç oynuyoruz. Geçen hafta iyi performans gösteren oyuncuları ödüllendirdim. Üç maç oynadığımız dönemlerde tabii ki daha fazla rotasyon olacak. Bunu zamanı geldiğinde göreceksiniz." diye konuştu.

'DEVRE ARASINDA DAHA AGRESİF OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ KONUŞTUK'

Ayrıca ikinci yarıdaki oyun değişiminin perde arkasını da anlatan Italiano şunları söyledi:

"Devre arasında daha agresif olmamız gerektiğini konuştuk. Topa daha fazla sahip olmamız ve orta sahada daha fazla ikili mücadele kazanmamız gerekiyordu. Bunları yaptık. İkinci yarıda çok iyi oynadık. Çocuklarımı tebrik ediyorum, bugün harika bir iş çıkardılar."