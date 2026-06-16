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Yeni file bekçisini sezon başı kampına yetiştirmek isteyen yönetimin listesindeki ilk isim ise teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporuyla netleşti.

İtalyan teknik adam, Juventus forması giyen vatandaşı Michele Di Gregorio'nun transfer edilmesini istiyor.

BONSERVİS PAZARLIKLARI BAŞLADI

Siyah-beyazlı yönetim, Juventus'un deneyimli eldiven için belirlediği 15 milyon Euro'luk bonservis bedelini aşağı çekebilmek adına İtalyan kulübüyle resmi temaslara başladı. Beşiktaş, mali şartları kulübün menfaatlerine uygun bir noktaya getirmek için yoğun bir transfer mesaisi harcıyor.

İKNA TURLARI SÜRÜYOR

Transferin önündeki en büyük engellerden biri ise oyuncunun ilk etapta Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmaması oldu. Ancak geri adım atmayan Beşiktaşlı yetkililer, 28 yaşındaki kaleciyi ikna etmek için adeta çıkarma yaptı. Yıldız kaleciye hem İstanbul’un sosyal yaşamı hem de Beşiktaş’ın büyüklüğü aktarılırken, teknik direktör Italiano ile birlikte hayata geçirilecek yeni vizyon ve şampiyonluk projeleri anlatıldı. Di Gregorio'nun projeye "Evet" demesi halinde transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

GERİDE KALAN SEZONDA DEVLEŞTİ

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen ve Juventus ile 30 Haziran 2029’a kadar sözleşmesi bulunan Michele Di Gregorio, geride kalan sezonda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. İtalyan devinde 37 maçta görev alan başarılı file bekçisi, bu karşılaşmaların 17'sinde kalesini gole kapatarak rüştünü ispat etti.