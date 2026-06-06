Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano için Nevzat Demir Tesisleri’nde imza töreni düzenledi. Törende İtalyan hocanın yanı sıra Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen de açıklamalar yaptı.

Adalı, taraftara tribünleri doldurması için çağrı yaparak gerekli takviyeleri yapacaklarının altını çizdi. Adalı’nın açıklamaları şöyle:

"Önder Hocamız, Beşiktaş'ın ihtiyaçlarını, taraftarın duygusunu çok iyi bilen bir futbol insanı. 'Beşiktaş için artık suyun yönünü değiştirme zamanı. Ciğerde, yürekte ne varsa sahaya dökme zamanı' demişti. Böyle bir dönemde kendisine teklif götürdük, o da kolları sıvadı.

"Kendisinin Beşiktaşlıların sahada görmek istediği futbolu izleteceğine şüphe yok. Gerek Önder hocamız, gerek teknik direktörümüz Vincenzo Italiano'yle bu sezon için gerekli takviyeleri yapacağız. Kendisine hoş geldin diyor ve şampiyonluklar yaşamasını temenni ediyorum. Beşiktaşlıların bizden ne istediğinin farkındayız. Beşiktaş taraftarı öncelikle güzel oyun ister, mücadele ister. Formanın, armanın en iyi şekilde temsil edilmesini ister. Ne koşulda olursa olsun destek verir. Biz bu sene büyük Beşiktaş taraftarına iyi oynayan, iyi mücadele eden ve sonuna kadar savaşan bir takım vadediyoruz. Bütün Beşiktaşlıların formalarıyla, kombineleriyle tribünlerde yer almasını istiyoruz. “

ÖNDER ÖZEN: ACIYI HEP BİRLİKTE ÇEKECEĞİZ

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen ise siyah beyazlı oyunculara verdiği mesajda “Acıyı hep birlikte çekeceğiz” dedi. Özen, Transferle ilgili konuşan Özen, 6-7 mevkide takviyeye ihtiyaç olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Büyük oyunlar, daha hakimiyet kurarak oynamak istediğiniz oyuna kaleden başlamanız şart. Daha önce çalışan teknik direktörlerin bu kadar zamanı olmadı. Eleştirel bakamayız. Geçmişteki hocalarımız eleştirmeyi kendi adıma doğru bulmam. O döneme uygun oyunlar oynatmaya çalıştılar. Ligin başlangıcına kadar oyunu için çalışma zamanı var. Kadromuzda çok değerli oyuncular var. Ülkenin en değerli orta saha oyuncusu bizde. 6-7 mevkiye ihtiyaç var. Bu da bir gerçek. Onlar alındıktan sonra daha güçlü bir oyun ortaya çıkabilir."

ITALIANO: BEŞİKTAŞ’A GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano ise siyah beyazlılara geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, başarı isteğini dile getirdi. İtalyan teknik adamın açıklamaları şöyle:

"Yeni bir deneyim yaşama istemi vardı uzun zamandır. Beşiktaş'ın projelerini ve hedeflerini duyunca, hissedince yönetimle aramızda güzel bir görüşme oldu. Ben de bunu kabul ettim. Benim de başarı isteğim var. Temel sebebi bu.

Bir teknik direktör ya da futbolcu için en önemli şey istenmektir. Bunu yönetimle konuşurken hissettim ve gördüm. Milan ve Napoli'yle sadece bir sohbetim oldu, detaylı bir görüşme olmadı. Başkanla tanıştığım için çok mutluyum. Taraftarlara galibiyetler getirmek istiyorum. Önemli olan taraftarı ve yönetimi memnun etmek. En önemli şey istenmek, sevgi ve saygı.

Gidecekler var, gelecekler var. Şanslı bir teknik direktörüm. Birçok şampiyon oyuncuyla çalışma şansım oldu. Önder hocayı konuşup gidecek ve gelecekleri bakacağız ancak net bir isim vermem mümkün değil.

Vincenzo (Montella) benim için çok değerli bir arkadaş. Dünya Kupası'yla çok büyük bir tempo yaşıyor, onu çok destekliyorum. Onunla görüşmek isterim."