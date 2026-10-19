Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

Papara Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, alınan yenilgiye rağmen takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi.

'BU MAĞLUBİYETTE SİNİRLENMEDİM, TAKIMDAN MEMNUNUM'

Daha önce yaşadıkları mağlubiyetlerin kendisini çok rahatsız ettiğini belirten Vincenzo Italiano, Trabzonspor karşısında ise takımının performansından memnun kaldığını ifade etti.

İtalyan çalıştırıcı, "Bundan önceki mağlubiyetlerde rahatsız oluyordum, çok sinirleniyordum ama bu maç öyle değildi... Performansımızdan çok memnunum. Andre Onana harika kurtarışlar yaptı. Onlara çok pozisyon vermedik. Çok iyi hazırlandık, Trabzonspor'a zorluk çıkardık ama bazı yerlerde doğru yapamadık. Çalışarak bunları düzeltmeliyiz. Takımdan memnunum ama sonuç bunu yansıtmıyor. Onların evinde pas yaptık, çok fazla topa sahip olduk. Bunları düzeltirsek çok daha güzel göreceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

'DEPLASMANDA SORUN YAŞIYORUZ, BUNU ÇÖZMELİYİZ'

Beşiktaş'ın deplasman performansını da değerlendiren Italiano, takımının özellikle son pas, bitiricilik ve konsantrasyon konusunda gelişmesi gerektiğini söyledi.

İç saha maçlarında gösterdikleri konsantrasyonu deplasmanda sahaya yansıtamadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Geliştirmemiz gereken bazı şeyler var. Daha karakterli olmalıyız, son paslar daha iyi olmalı, son vuruşlar daha iyi olmalı. Konsantrasyon daha yüksek olmalı. Evimizde bu çok yüksek ama deplasmanda bunu yapamıyoruz. Puanlar kaybettik... Bunlara çözüm bulunabilir, imkansız değil. Evimizden uzak kalınca sorun var, bunu çözebiliriz. Çalışmamız gerekiyor sadece... Ligde her puan çok önemli. Bunu geliştirmemiz gerekiyor." dedi.