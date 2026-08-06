Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hradec Kralove galibiyetinin ardından takımının mücadelesini överek rövanş öncesi temkinli mesajlar verdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Vincenzo Italiano, "Bugünkü galibiyetten dolayı çok mutluyum. Hep söylediğim gibi Avrupa'da asla kolay maç yok. Her deplasman ve her rakip zorlu. Bugün bunu bir kez daha gördük. Çok önemli bir galibiyet aldık ancak önümüzde oynanacak ikinci maç var." dedi.

'10 KİŞİ KALDIK AMA RUHUMUZU ORTAYA KOYDUK'

Kırmızı kart sonrası takımının gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "10 kişi savunmak kolay değil. Bu yüzden zaman zaman çok acı çektik. Ama bütün çocuklar ruhunu ortaya koydu. Takım olmayı başardık ve bu sayede kazandık. Bu takımın çok büyük bir potansiyeli var ve daha da ileri gidebilir." ifadelerini kullandı.

'CESUR KALMAYI TERCİH ETTİK'

İtalyan teknik adam, kırmızı kartın ardından çift forvet tercihinin bilinçli bir karar olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Oh'un yanında ikinci bir hücum oyuncusuyla kontratak yakalamayı hedefledik. Sadece savunmaya çekilseydik işimiz daha da zorlaşacaktı. Cesur kaldık ve bunun karşılığını galibiyetle aldık."

'SEMİH'İN GOLÜ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Galibiyet golünü atan Semih Kılıçsoy'a da ayrı bir parantez açan Italiano, "Geçen maç Rashica, bu maç Semih oyuna sonradan girip gol attı. Oynamayan hücum oyuncularının gol atması beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü onların da bu özgüvene ihtiyacı var." dedi.

RÖVANŞ MESAJI

Başarılı teknik adam, alınan avantajlı skora rağmen turun henüz bitmediğinin altını çizerek sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Henüz hiçbir şey bitmedi. Şimdi ikinci maça en iyi şekilde hazırlanmalı, kendi sahamızda da kazanıp turu geçen taraf olmalıyız."