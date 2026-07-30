UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Midtjylland ile eşleşen Beşiktaş, rakibini iki maçta da mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Vincenzo Italiano Beşiktaş'ta iki maçta tarihe geçti: Yıllar sonra bir ilk
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Midtjylland'ı iki maçta da mağlup ederek Avrupa'da yoluna kayıpsız devam etti. Vincenzo Italiano siyah beyazlı kulüpte takımın başında çıktığı iki resmi maçta şimdiden tarihe geçti.Furkan Çelik
BEŞİKTAŞ İKİ MAÇTA DA KAZANDI
İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan siyah-beyazlı ekip, rövanşta da Danimarka temsilcisini Rashica ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-0 mağlup etti.
ORKUN KÖKÇÜ CENK TOSUN'DAN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI
Opta'nın verilerine göre; Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla Cenk Tosun'dan (vs Hapoel Be'er Sheva; Şubat 2017) bu yana Avrupa kupalarındaki çift ayaklı eleme turunun her iki maçında gol atan ilk Türk oyuncu oldu.
ZORLU RAKİBİNE KARŞI KALESİNİ GOLE KAPATTI
Beşiktaş, Midtjylland karşısında oynadığı iki maçta da kalesini gole kapattı.
Siyah-beyazlılar, rakibini toplamda 3-0'lık skorla geçerken hem hücumdaki üretkenliği hem de savunmadaki disiplinli performansıyla dikkat çekti.
ANKARASPOR'DAN SONRA BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ın UEFA Kupası/Avrupa Ligi tarihinde bir ön eleme turunda Midtjylland'ı hem iç sahada hem de deplasmanda gol yemeden mağlup eden Ankaraspor'dan (2016/17) sonra ikinci takım olması da dikkat çeken bir başka istatistik oldu.
ITALIANO ŞİMDİDEN TARİHE GEÇTİ: SCHUSTER'DEN SONRA BİR İLK
Bologna'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'ın başına geçen Vincenzo Italiano takımın başında çıktığı iki resmi maçta şimdiden tarihe geçmeyi başardı.
İtalyan çalıştırıcı, Bernd Schuster'den (2010-11 sezonunda HJK eşleşmesi) bu yana Avrupa kupalarında bir eleme turundaki iki maçı da gol yemeden kazanan ilk yabancı teknik direktör olmayı başardı.
SİYAH BEYAZLI CAMİAYA GÜVEN VERDİ
Italiano'nun bu harika başlangıcı Beşiktaş camiasına yeni sezonun başında güven verdi. Siyah beyazlı ekibin eşleşmenin iki maçında da zorlu rakibine karşı sahada ortaya koyduğu performans taraftarları memnun etti.