Vincenzo Italiano Beşiktaş'ta iki maçta tarihe geçti: Yıllar sonra bir ilk

ANKARASPOR'DAN SONRA BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın UEFA Kupası/Avrupa Ligi tarihinde bir ön eleme turunda Midtjylland'ı hem iç sahada hem de deplasmanda gol yemeden mağlup eden Ankaraspor'dan (2016/17) sonra ikinci takım olması da dikkat çeken bir başka istatistik oldu.