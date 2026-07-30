Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Vincenzo Italiano Beşiktaş'ta iki maçta tarihe geçti: Yıllar sonra bir ilk

Vincenzo Italiano Beşiktaş'ta iki maçta tarihe geçti: Yıllar sonra bir ilk

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Midtjylland'ı iki maçta da mağlup ederek Avrupa'da yoluna kayıpsız devam etti. Vincenzo Italiano siyah beyazlı kulüpte takımın başında çıktığı iki resmi maçta şimdiden tarihe geçti.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Vincenzo Italiano Beşiktaş'ta iki maçta tarihe geçti: Yıllar sonra bir ilk - Resim: 1

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Midtjylland ile eşleşen Beşiktaş, rakibini iki maçta da mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

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Vincenzo Italiano Beşiktaş'ta iki maçta tarihe geçti: Yıllar sonra bir ilk - Resim: 2

BEŞİKTAŞ İKİ MAÇTA DA KAZANDI

İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan siyah-beyazlı ekip, rövanşta da Danimarka temsilcisini Rashica ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-0 mağlup etti.

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Vincenzo Italiano Beşiktaş'ta iki maçta tarihe geçti: Yıllar sonra bir ilk - Resim: 3

ORKUN KÖKÇÜ CENK TOSUN'DAN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Opta'nın verilerine göre; Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla Cenk Tosun'dan (vs Hapoel Be'er Sheva; Şubat 2017) bu yana Avrupa kupalarındaki çift ayaklı eleme turunun her iki maçında gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

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Vincenzo Italiano Beşiktaş'ta iki maçta tarihe geçti: Yıllar sonra bir ilk - Resim: 4

ZORLU RAKİBİNE KARŞI KALESİNİ GOLE KAPATTI

Beşiktaş, Midtjylland karşısında oynadığı iki maçta da kalesini gole kapattı.

Siyah-beyazlılar, rakibini toplamda 3-0'lık skorla geçerken hem hücumdaki üretkenliği hem de savunmadaki disiplinli performansıyla dikkat çekti.

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Vincenzo Italiano Beşiktaş'ta iki maçta tarihe geçti: Yıllar sonra bir ilk - Resim: 5

ANKARASPOR'DAN SONRA BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın UEFA Kupası/Avrupa Ligi tarihinde bir ön eleme turunda Midtjylland'ı hem iç sahada hem de deplasmanda gol yemeden mağlup eden Ankaraspor'dan (2016/17) sonra ikinci takım olması da dikkat çeken bir başka istatistik oldu.

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Vincenzo Italiano Beşiktaş'ta iki maçta tarihe geçti: Yıllar sonra bir ilk - Resim: 6

ITALIANO ŞİMDİDEN TARİHE GEÇTİ: SCHUSTER'DEN SONRA BİR İLK

Bologna'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'ın başına geçen Vincenzo Italiano takımın başında çıktığı iki resmi maçta şimdiden tarihe geçmeyi başardı.

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Vincenzo Italiano Beşiktaş'ta iki maçta tarihe geçti: Yıllar sonra bir ilk - Resim: 7

İtalyan çalıştırıcı, Bernd Schuster'den (2010-11 sezonunda HJK eşleşmesi) bu yana Avrupa kupalarında bir eleme turundaki iki maçı da gol yemeden kazanan ilk yabancı teknik direktör olmayı başardı.

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Vincenzo Italiano Beşiktaş'ta iki maçta tarihe geçti: Yıllar sonra bir ilk - Resim: 8

SİYAH BEYAZLI CAMİAYA GÜVEN VERDİ

Italiano'nun bu harika başlangıcı Beşiktaş camiasına yeni sezonun başında güven verdi. Siyah beyazlı ekibin eşleşmenin iki maçında da zorlu rakibine karşı sahada ortaya koyduğu performans taraftarları memnun etti.

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