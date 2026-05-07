Şampiyonlar Ligi yarı final turu rövanşında 1-1 berabere kaldığı PSG’ye elenen Bayern Münih’te teknik direktör Vincent Kompany maç sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Belçikalı çalıştırıcı, takımının performansını savunurken hakem kararlarına yönelik sert ifadeler kullandı.

'PSG OYUN PLANINI TAM UYGULAYAMADI'

TNT Sports’a konuşan Kompany, Bayern Münih’in sahada yetersiz kaldığı yönündeki yorumlara katılmadığını söyledi.

PSG’nin özellikle baskı ve geçiş hücumlarında etkili bir takım olduğunu vurgulayan Belçikalı teknik adam, buna karşı iyi reaksiyon verdiklerini belirtti.

Kompany, “PSG'nin çok iyi yaptığı şeylerden biri baskı yapmak ve hücum oyuncularının boş alanlara koşu atması. Bence oyun planlarının bu bölümünü uygulayamadılar çünkü biz topa sahip olduğumuz anlarda iyi işler yaptık.” dedi.

'PSG SON PASLARDA ÇOK İYİ SAVUNMA YAPTI'

Karşılaşmada birçok fırsat yakaladıklarını söyleyen Kompany, PSG savunmasının kritik anlarda etkili olduğunu dile getirdi.

Belçikalı teknik adam, “Birçok tehlikeli pozisyona girdik ama orta yapacağımız ya da son pası vereceğimiz anlarda PSG gerçekten iyi savunma yaptı.” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın detaylar üzerinden şekillendiğini söyleyen Kompany, “Golü bulmamız uzun sürdü. Maç 1-1 bitti. Elbette hakem kararlarından da bahsetmek gerekiyor.” dedi ve ekledi:

“Memnun olmadığımız bazı kararlar var. Ama PSG’ye büyük saygı duyuyorum ve onları tebrik ediyorum. Eğer siz açık şekilde daha iyi bir takım gördüyseniz, benden daha iyi gözlere sahipsiniz. Ben sahada birbirine denk iki takımın tüm güçleriyle savaştığını gördüm. Bu tür hakem kararları eşleşmeyi belirlememeli.”

PENALTI VE KIRMIZI KART POZİSYONLARINA TEPKİ

Kompany iki pozisyonla alakalı yaptığı değerlendirmede, "İlk el pozisyonunda kuralları anlıyorum. Top önce vücuduna, sonra eline geliyor. Mesafe yakın, önce vücuduna çarpıyor sonra eline geliyor ve ardından ortanın gidişatı nedeniyle penaltı verildiğini söylüyorlar. İkinci pozisyonda ise Joao Neves'in eli havada ve top eline çarpıyor. Ancak top kendi takım arkadaşından geldiği için penaltı verilmiyor. İki pozisyona da baktığınızda biraz sağduyu gerekiyor çünkü olanlar gerçekten saçma." ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ KAZANABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM'

Şampiyonlar Ligi hedefleriyle ilgili de konuşan Kompany, Bayern Münih’in gelecekte yeniden kupayı kazanabilecek güçte olduğunu söyledi.

Belçikalı teknik adam, kupanın ne kadar zor olduğunu bildiğini ancak umutlarını kaybetmediğini belirterek, “Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğimizi her zaman hissediyorum. Bu yıl da hissettim. Belki bu yıl olabilirdi. Belki gelecek yıl bu detaylar bizim lehimize gelişir” dedi.