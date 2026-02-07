Ara transfer döneminde, 2 yıl önce rekor satış bedeliyle Sacha Boey’yi Bayern Münih’e gönderen Galatasaray, Fransız sağ beki kiralık olarak tekrar kadrosuna kattı.

Transferin ardından Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany açıklamalarda bulundu. Boey’in talihsiz bir süreç geçirdiğini vurgulayan Belçikalı teknik adam, “Onun için biraz talihsiz oldu. İyi bir dönemdeydi, ama ne yazık ki ani bir hastalık yaşadı ve neredeyse sekiz hafta sahalardan uzak kaldı. Sağ bekte Laimer ve Stanisic var. Bu nedenle Sacha ile bu kararı aldık. Ona en iyisini diliyorum; önündeki birkaç ay futbol kalitesini yeniden gösterebileceği ve oyundan keyif alabileceği bir dönem olacak.” ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bayern Münih’te geçirdiği iki sezonda toplam 38 maça çıkan Sacha Boey, 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. 25 yaşındaki oyuncunun Alman kulübü ile sözleşmesi 2028 yılı sonuna kadar devam ediyor.