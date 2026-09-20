Büyükçekmeçe’de villa bahçesinde izinsiz yapılan kazı sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan inşaat işçisi B.M.(28) ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, A.M. (39) hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
Villada can pazarı: Zamanla yarıştılar ama yetmedi
Büyükçekmece’de bir villada fosseptik kazısında meydana gelen göçük yüreklere kor düşürdü. İşçilerin üzerine toprak kaydı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler toprağın altında kalan işçileri kurtarmak için zamanla yarıştı. 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişi gözaltına alındı.Kaynak: AA / DHA
Alkent 2000 Mahallesi'nde meydana geldi. Ruhsatlı bir villanın bahçesinde izinsiz olarak gerçekleştirilen foseptik kazısı sırasında 4 metrelik derinlikte toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçi için bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin dikkatli ve özenli çalışmaları sonucunda işçilerden B.M. yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Toprak altındaki diğer işçi A.M.'nin cansız bedeni ise ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.
İstanbul Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "19.09.2026 cumartesi günü saat 18.40 sıralarında Büyükçekmece İlçesi Alkent 2000 Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında toprak kayması meydana gelmiştir.
Başlatılan soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi Ö.T., şantiye şefi T.U. ve firma çalışanı N.Ş. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.