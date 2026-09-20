Villada can pazarı: Zamanla yarıştılar ama yetmedi

Alkent 2000 Mahallesi'nde meydana geldi. Ruhsatlı bir villanın bahçesinde izinsiz olarak gerçekleştirilen foseptik kazısı sırasında 4 metrelik derinlikte toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçi için bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.