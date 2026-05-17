Villa ve galeriden sonra: Bu kez de Bebek’te ortaya çıktı: Lüks restorana silahlı saldırı

Olay, 24 Nisan Cuma günü saat 23.00 sıralarında Beşiktaş Bebek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş insanı Selçuk K.’ye ait restoranın önüne yaya olarak gelen montlu saldırgan, bir süre yavaş adımlarla yürüdü. Daha sonra montunun içerisinden çıkardığı tabancayla restorana peş peşe ateş açtı. O sırada restoranda bulunan müşteriler panik yaşayarak kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.