19. yüzyıl İngiliz edebiyatının dev ismi Charles Dickens’ın özel eşyaları gün yüzüne çıkıyor.

“Büyük Umutlar”, “Oliver Twist” ve “David Copperfield” gibi klasiklerin yazarı Dickens’ın nadir bulunan kıyafetleri ve kişisel objeleri, Londra’daki Charles Dickens Müzesi’nde sergilenmeye başlıyor.



Sergide en dikkat çeken parça, yazarın 8 Haziran 1870’te Gad’s Hill Place’teki evinde felç geçirirken giydiği keten gömlek yakası

Ayrıca 6 Nisan 1870’teki resmi resepsiyonda kullandığı koyu renk takım elbise, siyah ipek çoraplar, beyaz yelek ve kılıç kemeri de yer alıyor.

Dickens’ın günlük bakımına dair objeler arasında altı adet gümüş tıraş usturası, parfüm şişesi, gümüş mum söndürücü ile oğlu Henry ile birlikte çekilmiş fotoğraflar ve saç tutamlarının bulunduğu altın madalyon bulunuyor. Müze yetkilileri, bu eşyaların Dickens’ın şık, gösterişli ve bakımlı tarzını ortaya koyduğunu belirtiyor

Sergiye eşlik eden görseller arasında 1858 tarihli renkli restore portre ile William P. Frith’in kadife ceketli tablosu da var. Sergi, yazarın birçok eserini kaleme aldığı tarihi evi olan 48 Doughty Street’teki müzede 11 Mart 2026’dan itibaren gezilebilecek.