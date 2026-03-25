Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesine petrol akışının kesilmesi halinde Ukrayna’ya yönelik gaz sevkiyatının durdurulacağını duyurdu.

Orban, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda enerji güvenliğine vurgu yaptı.

PETROL YOKSA GAZ DA YOK

Orban, Ukrayna’nın son 30 gündür Drujba boru hattını kapalı tuttuğunu öne sürerek, “Petrol gelmediği sürece Ukrayna’ya gaz tedariki durdurulacak. Macaristan’ın enerji güvenliği ve sabit fiyatları korunacak” ifadelerini kullandı.

Macaristan ve Slovakya açısından büyük önem taşıyan Drujba boru hattı, 27 Ocak’ta düzenlenen bir saldırı nedeniyle hasar görmüş ve petrol sevkiyatı aksama yaşamıştı.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Sevkiyatın durmasının ardından Rusya, Ukrayna yönetimini sorumlu tutarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise saldırının Rusya tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmişti. Enerji hattındaki kriz, taraflar arasındaki gerilimi artırmaya devam ediyor.