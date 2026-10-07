Vikings, The Tudors ve Elizabeth gibi ses getiren yapımlara imza atan ödüllü senarist Michael Hirst, Vikingler dünyasını yeniden keşfe çıkıyor.
Vikings dizinin mimarından dev proje: Yeni dönem başlıyor
Vikings ve The Tudors gibi dünyaca ünlü tarihi dramaların arkasındaki isim Michael Hirst, ekranlara yeni bir Viking destanıyla dönüyor. Amazon Prime Video, efsanevi savaşçı Erik Bloodaxe'in hayatını konu alan "Bloodaxe" dizisinden ilk görselleri izleyicilerin beğenisine sundu.Haber Merkezi
Hirst’ün yaratıcılığını üstlendiği yeni tarihi drama dizisi "Bloodaxe", önümüzdeki dönemde Amazon Prime Video platformunda yayınlanacak. Dizi için ilk resmi görselleri paylaşan Amazon, şimdiden merak uyandıran projenin tanıtım çalışmalarına başladı.
VİKİNGS’TEN 200 YIL SONRASINI KONU ALIYOR
Hikaye olarak Vikings dizisinde yaşanan olayların yaklaşık 200 yıl sonrasına, yani 10. yüzyıla odaklanan Bloodaxe, Viking tarihinin en efsanevi figürlerinden Erik Bloodaxe ve eşi Gunnhild’in yaşamını merkezine alıyor. Yapım, Erik’in kanlı mücadelelerle Norveç tahtına yükseliş serüvenini ve dönemin siyasi çekişmelerini ekrana taşıyacak.
GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU İLE GELİYOR
Dizinin oyuncu kadrosunda Xavier Molyneux, Jessica Madsen, Karlis Arnolds Avots, Levi Miller, Rod Hallett, Alina Tomnikov ve Jesper Christensen gibi başarılı isimler yer alıyor.
Yapımın 2027 yılında izleyiciyle buluşacağı kesinleşirken, Amazon tarafından henüz kesin bir yayın tarihi paylaşılmadı.