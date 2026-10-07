Vikings dizinin mimarından dev proje: Yeni dönem başlıyor

VİKİNGS’TEN 200 YIL SONRASINI KONU ALIYOR

Hikaye olarak Vikings dizisinde yaşanan olayların yaklaşık 200 yıl sonrasına, yani 10. yüzyıla odaklanan Bloodaxe, Viking tarihinin en efsanevi figürlerinden Erik Bloodaxe ve eşi Gunnhild’in yaşamını merkezine alıyor. Yapım, Erik’in kanlı mücadelelerle Norveç tahtına yükseliş serüvenini ve dönemin siyasi çekişmelerini ekrana taşıyacak.