Yeniçağ Gazetesi
07 Ekim 2026 Çarşamba
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Kültür Sanat Vikings dizinin mimarından dev proje: Yeni dönem başlıyor

Vikings dizinin mimarından dev proje: Yeni dönem başlıyor

Vikings ve The Tudors gibi dünyaca ünlü tarihi dramaların arkasındaki isim Michael Hirst, ekranlara yeni bir Viking destanıyla dönüyor. Amazon Prime Video, efsanevi savaşçı Erik Bloodaxe'in hayatını konu alan "Bloodaxe" dizisinden ilk görselleri izleyicilerin beğenisine sundu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Vikings dizinin mimarından dev proje: Yeni dönem başlıyor - Resim: 1

Vikings, The Tudors ve Elizabeth gibi ses getiren yapımlara imza atan ödüllü senarist Michael Hirst, Vikingler dünyasını yeniden keşfe çıkıyor.

1 5
Vikings dizinin mimarından dev proje: Yeni dönem başlıyor - Resim: 2

Hirst’ün yaratıcılığını üstlendiği yeni tarihi drama dizisi "Bloodaxe", önümüzdeki dönemde Amazon Prime Video platformunda yayınlanacak. Dizi için ilk resmi görselleri paylaşan Amazon, şimdiden merak uyandıran projenin tanıtım çalışmalarına başladı.

2 5
Vikings dizinin mimarından dev proje: Yeni dönem başlıyor - Resim: 3

VİKİNGS’TEN 200 YIL SONRASINI KONU ALIYOR

Hikaye olarak Vikings dizisinde yaşanan olayların yaklaşık 200 yıl sonrasına, yani 10. yüzyıla odaklanan Bloodaxe, Viking tarihinin en efsanevi figürlerinden Erik Bloodaxe ve eşi Gunnhild’in yaşamını merkezine alıyor. Yapım, Erik’in kanlı mücadelelerle Norveç tahtına yükseliş serüvenini ve dönemin siyasi çekişmelerini ekrana taşıyacak.

3 5
Vikings dizinin mimarından dev proje: Yeni dönem başlıyor - Resim: 4

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU İLE GELİYOR

Dizinin oyuncu kadrosunda Xavier Molyneux, Jessica Madsen, Karlis Arnolds Avots, Levi Miller, Rod Hallett, Alina Tomnikov ve Jesper Christensen gibi başarılı isimler yer alıyor.

4 5
Vikings dizinin mimarından dev proje: Yeni dönem başlıyor - Resim: 5

Yapımın 2027 yılında izleyiciyle buluşacağı kesinleşirken, Amazon tarafından henüz kesin bir yayın tarihi paylaşılmadı.

5 5
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro