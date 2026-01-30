Vietnam'ın en büyük dolandırıcılık davasında hüküm giyen tutuklu emlak milyarderi Truong My Lan'a ait malvarlığı açık artırmaya çıkarılacak.

Mahkemenin aldığı karara göre varlıklardan elde edilecek gelirin, dolandırıcılık mağdurlarına tazminat olarak ödenmesi planlanıyor. Mahkeme Lan'ın 27 milyar dolar tutarın tazminat ödemesine de karar vermişti.

Satışa çıkarılacak varlıklar arasında timsah derisinden yapılmış iki Hermes Birkin çanta, lüks bir yat ve çeşitli değerli eşyalar bulunuyor.

İPTEN DÖNDÜ, MÜEBBET YEDİ

Vietnam'da en büyük emlak milyarderi olan Lan, ülkenin beşinci büyük bankası Saigon Commercial Bank'i hortumladığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırılmış, ardından ekonomik suçlarda idamın kaldırılmasıyla birlikte cezası müebbet hapse çevrilmişti.

Davada dolandırıcılığın 44 milyar dolar civarlarında olduğu belirtildi. 80 kişi tutuklandı.