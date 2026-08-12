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Kaynak: AA

Vietnam yönetimi, teknoloji altyapısını geliştirmek ve nitelikli iş gücünü artırmak üzere harekete geçti. Ulusal basında yer alan bilgilere göre, Başbakan Yardımcısı Le Tien Chau tarafından onaylanan "Ulusal Yapay Zeka İnsan Kaynaklarını Geliştirme Programı" 2030 yılına kadar uygulanacak.

Ülkenin dijital dönüşüm süreçlerine ivme kazandırması beklenen proje dahilinde; ileri düzey yapay zeka sistemlerini tasarlayabilecek, üretebilecek ve sevk edebilecek nitelikte araştırmacı, mühendis ve uzmanların sisteme kazandırılması amaçlanıyor.

Öte yandan planlama, yalnızca çekirdek kadroyla sınırlı kalmayacak. Stratejik öneme sahip alanlarda yapay zeka entegrasyonunu sağlamak üzere, lisans ve lisansüstü eğitime sahip en az 50 bin çalışanın mevcut yetkinliklerinin artırılması ve kapsayıcı eğitimlerden geçirilmesi öngörülüyor.