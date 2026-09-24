Vietnam'ın yerli otomobil üreticisi VinFast, merakla beklenen orta boy pickup modeli VF Wild’ı resmi olarak tanıttı.
Vietnam markası ilk pickup'ını tanıttı
Vietnamlı otomotiv üreticisi VinFast, 2024 yılında konsept olarak sergilediği VF Wild pickup modelinin seri üretim versiyonunu tanıttı. Konseptteki tam elektrikli yapının aksine markanın ilk EREV (menzil uzatmalı) mimarisiyle yollara çıkacak olan araç, zengin donanımı ve menziliyle dikkat çekiyor.Haber Merkezi
İlk etapta iç pazarda satışa sunulacak model; 5.376 mm uzunluğu, 2.069 mm genişliği, 1.873 mm yüksekliği ve 3.258 mm aks mesafesiyle Ford Ranger boyutlarında heybetli bir gövde sunuyor. Modelin arka yük kasası uzunluğu ise 1.574 mm olarak açıklandı.
BENZİNLİ MOTOR SADECE ŞARJ EDECEK: 1.000 KM MENZİL
VF Wild'ın teknik altyapısında, tekerleklere doğrudan güç sağlayan 160 kW güç ve 280 Nm tork üreten tek bir elektrik motoru ile 46.4 kWsa kapasiteli LFP batarya yer alıyor.
Sürüş sırasında devreye giren benzinli motor, tekerleklerle temas kurmayıp yalnızca bataryayı besleyen bir jeneratör işlevi görüyor.
Araç, sadece elektrik gücüyle 250 km'nin üzerinde mesafe katederken; benzinli jeneratörün desteğiyle toplam menzilini 1.000 kilometrenin üzerine çıkarıyor. 90 kW DC hızlı şarj desteği bulunan batarya, 32 dakikada %10'dan %70 doluluğa ulaşıyor.
GÜÇLÜ TAŞIMA KAPASİTESİ VE DIŞARIYA ENERJİ AKTARIMI
Arkadan itişli (2WD) mimariye sahip olan aracın maksimum taşıma kapasitesi 750 kg olarak duyuruldu.
Araçta yer alan V2L (araçtan dışa elektrik aktarımı) teknolojisi sayesinde pickup, arazi ve iş alanlarında taşınabilir bir jeneratör gibi kullanılabiliyor.
Donanım tarafında 18 inç çelik jantlar, yatırılabilir arka koltuklar, kasa yan basamakları ve 10 inçlik multimedya ekranı yer alırken, sürücü önünde geleneksel bir gösterge paneline yer verilmedi.
BAŞLANGIÇ FİYATI VE SİPARİŞ DETAYLARI
Vietnam pazarında siyah, kırmızı ve beyaz renk seçenekleriyle yaklaşık 28.800 eurodan satışa sunulan modelin gümüş rengi 29.200 euro fiyat etiketine sahip.
Erken sipariş veren müşterilere 2 bin euro indirim imkanı sunulurken, modelin küresel pazarlara ihraç edilip edilmeyeceği konusunda henüz resmi bir takvim paylaşılmadı.