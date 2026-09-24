Vietnam markası ilk pickup'ını tanıttı

İlk etapta iç pazarda satışa sunulacak model; 5.376 mm uzunluğu, 2.069 mm genişliği, 1.873 mm yüksekliği ve 3.258 mm aks mesafesiyle Ford Ranger boyutlarında heybetli bir gövde sunuyor. Modelin arka yük kasası uzunluğu ise 1.574 mm olarak açıklandı.