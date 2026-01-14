Sektörde edindiği deneyimi kurumsal stratejilerle buluşturan Uğur Tozşekerli, Viennalife’ın sürdürülebilir büyüme hedeflerine yön verirken; güçlü şirket kültürünün oluşmasında ve ortak akla dayalı bir yönetim anlayışının yerleşmesinde önemli rol üstleniyor. Uzun vadeli değer üretimini merkeze alan bu yaklaşım, Viennalife’ın sektördeki konumunu istikrarlı biçimde güçlendirmesine katkı sağlıyor.

Bu anlamlı günde Uğur Tozşekerli’nin eşi ve kızının da kutlamalara katılması, iş hayatının yanı sıra aile bağlarının ve birlikte yürünen yolun önemini bir kez daha ortaya koydu.

“İSTİKRARLI BIR ŞEKİLDE YOLUMUZDA İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

60. yaşını kutlarken kısa bir değerlendirmede bulunan Uğur Tozşekerli, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“60 yaş, geride bırakılan yılların deneyimle anlam kazandığı özel bir eşik. Ailemden ve birlikte yol yürüdüğümüz ekip arkadaşlarımdan aldığım güçle, Viennalife’da ortak akılla ürettiğimiz değeri büyüterek, istikrarlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Çünkü kalıcı başarı, uzun soluklu ve paylaşılan bir yolculuktur.”