UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray’ın Juventus’u eleyerek tur atladığı karşılaşmanın ardından maçın oyuncusu seçilen Victor Osimhen değerlendirmelerde bulundu.

OSIMHEN: 'BU MAÇ BAŞTAN İTİBAREN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI'

Karşılaşmanın beklediklerinden zor geçtiğini belirten Nijeryalı yıldız, “Bu maç baştan itibaren hayal kırıklığına uğrattı. Juventus’u tebrik ederiz, bizi çok zorladılar. 10 kişi bile çok zorladılar ve 2 gol attılar.” dedi.

'ÇALIŞMAMIZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR'

Attığı gol ve performansına ilişkin konuşan Osimhen, “Golümden ve yaptıklarımdan mutluyum. Çalışmamız gereken çok şey olduğunun farkındayız.” ifadelerini kullandı.

Rakibin oyununa da vurgu yapan yıldız futbolcu, “Juventus kazanmayı hak etti ama biz de turu hak ettik.” dedi.

'TARAFTAR EN ZOR ANDA BİLE YANIMIZDAYDI'

Taraftar desteğinin önemine değinen Osimhen, “En zor anda bile taraftar yanımızdaydı. Galatasaray taraftarı bu mutluluğu sonuna kadar hak ediyor. Gerideyken bile bize destek olmayı bırakmadılar. Onlar sayesinde turu atladık diyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Sözlerini destek vurgusuyla tamamlayan Osimhen, “Onların desteğine çok ihtiyacımız var ve her adımda yanımızda olacaklarına eminiz.” dedi.