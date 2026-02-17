Maç öncesi konuştu, Osimhen intikam için sahada: O günleri unutmadı

Victor Osimhen: "Napoli taraftarları için üzülüyorum. Özellikle de yaşananlar hakkında hiç konuşmadığım için. Bazıları açıklama yapmak için evime geldi. Konuştuk ve yetişkinler benim yerme koymalarını istedim. Napoli'nin o video TikTok'ta yayınlamasının ardından kesinlikle bir şeyler kırıldı. Herkes penaltı kaçırabilir, herkes için alay konusu olabilir. Napoli bunu sadece bana yaptı, hem de belli imalarla. Taraftarları bana karşı kışkırttı. Ve düşünün ki, benim için Nijeryalıdan çok Napolili.