UEFA Şampiyonlar Ligi 16 play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, bu akşam saat 20.45’te RAMS Park’ta Juventus’u konuk edecek. Karşılaşma, özellikle Victor Osimhen için ayrı bir anlam taşıyor.
Maç öncesi konuştu, Osimhen intikam için sahada: O günleri unutmadı
Şampiyonlar Ligi 16 play-off turu maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Juventus'u ağırlıyor. Karşılaşma Osimhen için çok şey ifade ediyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Nijeryalı golcü hem sarı-kırmızılı formayla yeni bir gol rekoruna imza atmayı hem de kariyerinde önemli bir yere sahip olan eski hocası Luciano Spalletti ile yeniden yüzleşmek istiyor.
Spaletti, 4 yıl önce antrenmanda Napoli'de tartışmalar nedeniyle Osimhen'i idmanda n göndermişti. İşte şimdi karşısına çıkacak.
İkilinin arasında buzlar erise de Osimhen intikam için sahada.
Ayrıca maçtan önce Osimhen, La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Özellikle Napoli'deki ayrılık sürecine değindi.
Victor Osimhen: "Son 1,5 yılda sevdiğim bir kulüp ve şehir buldum, belki de şansın eseriydi. İstanbul'a gelir gelmez, Galatasaray'da oynamış herkesin neden kulübesi ve insanların aşık olduğunu anlıyorsunuz. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım."
Victor Osimhen: "Uluslararası alanda çalışmaya çalışıyoruz. Başka üst düzey oyuncular da transfer gücünde ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans göstermeyi hedefliyoruz. Türkiye'de zaten güçlü bir takımız ama şimdi Avrupa'da da iz bırakmak istiyoruz."
Victor Osimhen: "Karşılaştırma yapmaktan hoşlanmıyorum ama bilgim ki en iyi santrforlar arasındayım. Bir numara bilmiyordum, iki numarayım. Ya da en kötü ihtimalle üç numarayım."
Victor Osimhen: "Napoli taraftarları için üzülüyorum. Özellikle de yaşananlar hakkında hiç konuşmadığım için. Bazıları açıklama yapmak için evime geldi. Konuştuk ve yetişkinler benim yerme koymalarını istedim. Napoli'nin o video TikTok'ta yayınlamasının ardından kesinlikle bir şeyler kırıldı. Herkes penaltı kaçırabilir, herkes için alay konusu olabilir. Napoli bunu sadece bana yaptı, hem de belli imalarla. Taraftarları bana karşı kışkırttı. Ve düşünün ki, benim için Nijeryalıdan çok Napolili.
Victor Osimhen: "Olanlar için kimse kamuoyu önünde özür dilemedi. O meşhur videodan sonra Edoardo De Laurentiis beni birkaç kez aradı. Dur artık. Bu arada, sahaya geç kaldığıma, takım arkadaşlarımla tartıştığıma dair söylentiler çıktı... Bunların hepsi yalan. Taraftarlar için üzülüyorum ama onları anlıyorum ve takdir ediyorum: her zaman kulübü destekliyorlar. Onlar için Napoli her şeyden önce gelir."