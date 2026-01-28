Victor Osimhen, Manchester City maçında gol atarsa dev rekoru kıracak

M. CITY SINAVI
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son maçında Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
Golcü Victor Osimhen, attığı gollerle dünya basınında adından sıkça söz ettirdi
Osimhen, Manchester City maçında da fileleri havalandırırsa, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcu olacak.
Geçtiğimiz sezon Napoli’den kiralanan Osimhen’in bonservisi, bu sezon 75 milyon Euro karşılığında alındı.
REKORA SON 1 GOL
Nijeryalı yıldız, bu sezon çıktığı 5 Şampiyonlar Ligi maçında 6 gol atarken, geçen sezon da 6 gol kaydederek Avrupa’da dikkatleri üzerine çekmişti.
Victor Osimhen, bu maçta gol attığı takdirde Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıracak.
11- Mario Jardel
11- Gheorghe Hagi
12- Milan Baros
12- Shabani Nonda
12- Victor Osimhen