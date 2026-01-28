Yeniçağ Gazetesi
Victor Osimhen, Manchester City maçında gol atarsa dev rekoru kıracak

Victor Osimhen, Manchester City maçında gol atarsa dev rekoru kıracak

Victor Osimhen, Manchester City maçında gol atarsa Nonda ve Baros'u geçerek, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcu olacak.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
M. CITY SINAVI

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son maçında Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

Golcü Victor Osimhen, attığı gollerle dünya basınında adından sıkça söz ettirdi

Osimhen, Manchester City maçında da fileleri havalandırırsa, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcu olacak.

Geçtiğimiz sezon Napoli’den kiralanan Osimhen’in bonservisi, bu sezon 75 milyon Euro karşılığında alındı.

REKORA SON 1 GOL

Nijeryalı yıldız, bu sezon çıktığı 5 Şampiyonlar Ligi maçında 6 gol atarken, geçen sezon da 6 gol kaydederek Avrupa’da dikkatleri üzerine çekmişti.

Victor Osimhen, bu maçta gol attığı takdirde Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıracak.

11- Mario Jardel

11- Gheorghe Hagi

12- Milan Baros

12- Shabani Nonda

12- Victor Osimhen

Kaynak: Spor Servisi
