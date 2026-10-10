Place des Vosges'un 6 numaralı yapısı olan Hôtel de RohanGuéménée'nin ikinci katındaki daire, bugün müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Hugo, eşi Adèle ve dört çocuğuyla tam on altı yıl bu dairede yaşamış. Ruy Blas oyununu burada yazmış, Sefiller’in de bir bölümünü bu evde kaleme almış. Kitabı yıllar sonra sürgündeyken tamamlayıp 1862'de yayımlamış.

Hugo'nun eski çalışma odasına girdiğimde, karşımda duran ahşap masanın yanı sıra duvarları süsleyen çizimler dikkatimi çekti. Bu odada yazarın edebiyatçı kimliğinin yanı sıra az bilinen çizer yönünü de yansıtan dönemsel fotoğraflar ve kendi çizimleri sergileniyor. Özellikle duvarda asılı duran "Ayna ve Çerçeve" (Mirror and Frame) adlı çalışmasının altına Hugo’nun kendi el yazısıyla düştüğü "11 Mayıs 1870’te, Paris’te yorgun ve mahkûm durumdayken çizildi" notunu okuduğumda, kelimelerin ötesinden ona ulaşabilmiş gibi hissettim…

Çalıştığı masayı, yemek odasını ve Çin salonunu görmek anlatılmaz bir his. Çin salonunun dekorunu Hugo kendisi tasarlamış; şömine kenarındaki ahşap oymaların merkezine işlenmiş "V" ve "H" baş harfleri, duvarlardaki Uzak Doğu porselenleri ve ejderha motifleri büyüleyici. Bu dekoru sürgün yıllarında Guernsey Adası'nda, büyük aşkı Juliette Drouet'nin evi için hazırlamış, sonradan müzede yeniden kurulmuş.

Yatak odasında ise Hugo'nun 22 Mayıs 1885 tarihinde hayata gözlerini yumduğu o ünlü yatak duruyor. Hugo aslında vefat ettiğinde Avenue d'Eylau'daki evindeydi; ancak yakın dostları ve ailesi, onun son nefesini verdiği bu özel yatağı ve odadaki eşyaları koruyarak Place des Vosges'daki bu müzede birebir yeniden kurmuşlar. Son nefesini verdiği yatağın başında birkaç dakika öylece durdum. Ona duyduğum saygıyla, gerçekten onun evinde olduğumu idrak etmeye çalıştım. Bir zamanlar burada yaşamış olduğu gerçeğini, bu odaların tanıklık ettiği hayatı içimde duyumsamaya, o hissin içinde biraz daha kalmaya çalıştım… Zihnimde Sefiller'de kaleme aldığı o unutulmaz satırlar çınladı:

“Sadece bedenleri, şekilleri, görüntüleri sevenlere ne yazıki Ölüm her şeyi yok edecek. Ruhları sevmeyi deneyin, onlara yeniden kavuşursunuz.”

Daireden ayrıldıktan sonra Place des Vosges'ın bahçesine geçtim. Meydan, 1612'de Place Royale adıyla açıldığında Paris'in ilk planlı meydanı olmuş. Bir bankta oturup ağaçların dalları arasından süzülen güneş ışığında çocukların cıvıl cıvıl oynayışını seyrettim ve not defterime birkaç satır karaladım. Meydanı çevreleyen kemerlerin altındaki sanat galerilerinin vitrinlerine göz atıp Place de la Bastille'e doğru yürüdüm.

Gün batımına doğru Bastille metro istasyonuna vardım, kaldığım yere dönüyordum. Trenin gelmesini beklerken not defterimi çıkardım. Hugo'nun odalarında hissettiklerimi kâğıda dökmek, bekleme süresini bir yük olmaktan çıkardı.

Hugo’nun evinde geçirdiğim o birkaç saat, büyük bir yazarın ardında bıraktığı izlere yakından tanıklık etmenin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattı bana. Bir yazarın hayatını ve yazdıklarını kitaplarından okumanın yanında onun yürüdüğü yollarda yürümek, nefes aldığı odalarda dolaşmak da bambaşka bir deneyim. Bir yazarın dünyasına bu denli yaklaşabileceğini bilmiyordu henüz üniversiteye yeni başlamış olan o genç Mina…

Şimdi geriye dönüp baktığımda; iyi ki merakımın peşinden gitmişim diyor, o gün o adımı atan genç hâlime içtenlikle teşekkür ediyorum. Artık Sefiller’i her okuduğumda, gözümün önüne sadece kelimeler değil, o ahşap masa ve o odanın bende bıraktığı his gelecek.

Bir sonraki yazımda Paris'in bir başka köşesinde buluşmak üzere, haftaya görüşmek dileğiyle!

Ziyaret Bilgileri

Adres: 6 Place des Vosges, 75004 Paris

Saatler: Salıdan pazara 10.00-18.00. Gişe 17.15'te kapanıyor. Pazartesi,

1 Ocak, 1 Mayıs ve 25 Aralık'ta kapalı.

Giriş: Geçici sergi dönemlerinde müzeye giriş ücretli (şu sıralar "Hugo ve Mimarlık" sergisi nedeniyle). Diğer zamanlarda kalıcı koleksiyon ücretsiz.

Ulaşım: Saint-Paul, Bastille ve Chemin Vert metro durakları yakın.

Not: Müzenin iç bahçesinde Café Mulot ve bir kitapçı var.

Ziyaret bilgileri Maison de Victor Hugo'nun resmî sitesinden alınmıştır