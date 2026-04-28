Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'nde 23 Nisan akşamı yaşanan olay, bir trafik kazasının ötesinde bir vicdan davasına dönüştü. Sokak üzerinde kontrolsüzce ilerleyen bir otomobil, yol kenarında yürüyen 43 yaşındaki M.D.'ye çarptıktan sonra durmayarak kayıplara karıştı.

GÜVENLİK KAMERALARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olayın ardından çalışma başlatan emniyet güçleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde; 19 yaşındaki A.Ç.'nin yönetimindeki otomobille yolda tehlikeli manevralar yaparak ilerlediği, ardından hiçbir suçu olmayan yaya M.D.'ye şiddetle çarpıp hızla olay yerinden uzaklaştığı anbean kaydedildi.

HEM ALKOL HEM REKOR CEZA

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan sürücü A.Ç.’nin yapılan testlerinde 1,18 promil alkollü olduğu tespit edildi. Genç sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve diğer kural ihlalleri nedeniyle toplamda 150 bin lira idari para cezası kesildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan M.D.’nin durumuna ilişkin incelemeler sürerken, görüntüler kazanın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.