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Kaynak: Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), öğrencileri yakından ilgilendiren 2026-2027 eğitim yılı Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvurularının başlayacağını duyurdu.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, örgün ve resmi eğitim veren ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler eğitim yardımından yararlanmak için başvuruda bulunabilecek.

BAŞVURULAR 6 EKİM'DE BAŞLIYOR

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvuruları 6 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00'da başlayacak.

Öğrenciler başvurularını 20 Ekim 2026 tarihine kadar VGM'nin internet sitesi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte eğitim yardımından yararlanacak öğrenciler için değerlendirme süreci başlayacak.