Vezirköprü'de off-road heyecanı

Yarışların ikinci gününde sporcular, Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda hazırlanan 11 kilometrelik toprak zemine sahip mukavemet etabında dört kez mücadele etti. Şampiyonanın son gününde ise İncesu mevkisinde oluşturulan 6 kilometrelik seyirci özel etabında adrenalin dolu anlar yaşandı. Yarışları çok sayıda motor sporu tutkunu da ilgiyle takip etti.