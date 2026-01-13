Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Minibüsçüler, Halk Otobüsçüler ve Umum Servisçiler Esnaf Odası’nda Veysel Öztürk Güven Tazeledi

Aksaray Minibüsçüler, Halk Otobüsçüler ve Umum Servisçiler Esnaf Odası’nın olağan genel kurulu yoğun katılım ve demokratik bir atmosferde gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Veysel Öztürk, üyelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Yapılan seçimde Veysel Öztürk 300 oy alırken, rakibi Çapan Oflaz 95 oyda kaldı. Ortaya çıkan sonuç, oda üyelerinin açık bir farkla Veysel Öztürk’e olan güvenini bir kez daha ortaya koydu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından salonda birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

Genel kurul sürecinde oda faaliyetleri, mali raporlar ve gelecek dönem hedefleri üyelere aktarıldı. Ulaşım sektöründe yaşanan güncel sorunlar, esnafın beklentileri ve çözüm önerileri de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Seçim sonrası bir teşekkür konuşması yapan Başkan Veysel Öztürk, kendisine destek veren tüm oda üyelerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Esnafımızın haklarını korumak, ulaşım sektöründe karşılaşılan sorunlara kalıcı çözümler üretmek ve odamızı her alanda daha ileriye taşımak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu güvene layık olmak en büyük sorumluluğumuzdur.”

Veysel Öztürk’ün yeniden başkan seçilmesi, oda üyeleri arasında memnuniyetle karşılanırken, yeni dönemde özellikle esnafın ekonomik şartlarının iyileştirilmesi, yerel yönetimlerle iş birliğinin güçlendirilmesi ve ulaşım hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi yönünde çalışmaların hız kazanması bekleniyor.

Genel kurul, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.