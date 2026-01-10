İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması büyüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy verdiği ek ifadede kendisini uyuşturucuya Veyis Ateş'in başlattığını söylemişti. Veyis Ateş bu konuda sessizliğini bozdu.

'HUKUKUM YOK'

Edinilen bilgilere göre iddiaları yalanlayan Ateş, avukatlarına "Mehmet Akif beni niye suçladı anlamadım. Uyuşturucu ben kullanmadım. Benim kendisiyle öyle bir hukukum da yok zaten" dedi.

'KALP İŞARETİ YAPTI'

İkilinin ilk cezaevi karşılaşmasında, Ersoy'un Ateş'e kalp işareti yaptığı öne sürüldü.

Ateş'in "Bana bu kadar laf söyledikten, beni suçladıktan sonra benim cezaevine getirildiğim gün bir de karşı kabinden bana kalp işareti yaptı. Bana niye kalp işareti yaptı onu da anlamadım. Zaten ben de herhangi bir işaret falan da yapmadım" dediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Tutuklu eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy savcılığa verdiği ek ifadede ilk 'uyuşturucu' kullanmayı teklif eden kişinin Habertürk'ün eski Genel Müdürü Veyis Ateş olduğunu iddia etmişti.