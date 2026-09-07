Mehmet Akif Ersoy'un "Uyuşturucu nedir bilmezdim. Beni Veyis Ateş uyuşturucuya alıştırdı" söylemi üzerine tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında.
Veyis Ateş'ten çarpıcı iddia: Mehmet Akif Ersoy helallik istedi
Haberturk eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş, “uyuşturucu” davası kapsamında hakim karşısına çıktı. Ateş, Mehmet Akif Ersoy'un yalan beyanda bulunduğunu; kendisinden helallik istediğini öne sürdü. Bebek Otel ve Kütüphane isimli mekanlara hiç gitmediğini söyledi.Aykut Metehan
Ersoy'un iddialarının tamamını yalanlayan Ateş, Ersoy'un, kendisine, "Abi hakkına helal et, öyle ifade vermek zorundaydm. yoksa beni Habertürk davasına dahil edeceklerdi" dediğini iddia etti.
Veyis Ateş savunmasında Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk satış sürecine ilişkin çok çarpıcı iddialar ortaya koydu.
Veyis Ateş, Mehmet Akif Ersoy’un yalan beyanda bulunduğunu ve Habertürk’ün satışına ilişkin özür dilediğini iddia etti. Ateş'in savunması şöyle:
“Tutuklanmamdan 10 gün önce tutuklanan Mehmet Akif Ersoy benden bahsetmemiş. Sonra etkin pişmanlık ifadesinde ‘uyuşturucu nedir bilmezdim Veyis Ateş beni uyuşturucuya başlattı’ diyerek ellerini benim üzerimden yıkamaya çalışmıştır."
"Silivri’de avukat görüşünde karşılaştığımızda bana şunları söylemiştir;"
"Ağabey çok özür dilerim bu şekilde ifade vermek zorundaydım hakkını helal et. Bu şekilde ifade vermeseydim beni de Habertürk’ün el değiştirme davasına katacaklardı. Oradan da başıma ne gelecekti bilmiyorum. Özür dilerim’ demiştir."
"Buna da o esnada yanımda olan avukatım Kerem Akyer de tanıklık etmiştir.”
“BEBEK OTEL VE KÜTÜPHANEYE HİÇ GİTMEDİM”
Veyis Ateş kendisi aleyhinde beyanlarda bulunan Osman Tıraş’ın beyanlarını yalanladı ve tahliyesini istedi.
“Osman Tıraş benim Bebek Otel ve Kütüphane isimli mekana gittiğimi,
Mekanda sanatçı Aleyna Boz’un eşi Umut Evirgen’e uyuşturucu madde verdiğimi gördüğünü söylemiştir."
"Bebek otel ve Kütüphane isimli mekanlara hayatımda hiç gitmedim. Kütüphane isimli mekan olduğunu medyadan öğrendim."
"9 aydır hücremde şunları düşünüyorum. Gerçekleşmemiş olanı nasıl ispatlayacağım. 20 yılda ekranlarda oluşturduğum kariyerim ayaklar altına alındı. Ekonomik hayatım zedelendi. Aleyhimde tek bir delil varsa önüme konulsun”
Veyis Ateş’in uyuşturucu temin etme davasında Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy “tanık” olarak dinlenecek.