Veyis Ateş'ten çarpıcı iddia: Mehmet Akif Ersoy helallik istedi

"Ağabey çok özür dilerim bu şekilde ifade vermek zorundaydım hakkını helal et. Bu şekilde ifade vermeseydim beni de Habertürk’ün el değiştirme davasına katacaklardı. Oradan da başıma ne gelecekti bilmiyorum. Özür dilerim’ demiştir."