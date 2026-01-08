İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ek ifadesinde uyuşturucuyu ilk olarak eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş'in aracılığı ile kullandığını ileri sürdü.

LÜKS EVDE DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Ersoy'un uyuşturucuyu ilk olarak Veyis Ateş aracılığıyla kullandım dediği Veyis Ateş'in lüks evinde düzenlediği doğum günü partisinden görüntüler ortaya çıktı. Ateş'in evindeki doğum günü partisine katılan isimler şöyle:

- Mehmet Akif Ersoy

- Rezan Epözdemir

- AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu

- AKP'li İBB ve Esenler Meclis Üyesi Abdullah Aksu

- AKP'li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım

- AKP'li eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız