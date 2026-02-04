Hayvancılığın içinde doğup büyüyen Savaş, 2004 yılında veteriner hekimlik mesleğine adım attı. Aile mirasını daha ileriye taşımak isteyen Savaş, 2011’de kardeşi Hüseyin Savaş ile birlikte yaklaşık 50 büyükbaş hayvanla aile işletmesini resmen kurdu.

Yıllar içinde kardeşiyle birlikte işletmeyi büyüten Fikret Savaş, 2022 yılında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’ndan sağlanan makine-ekipman desteğiyle önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi.

Bu destekle yem hazırlama makinesi, otomatik gübre temizleme sistemi, hayvan kilitleme ekipmanları, havalandırma fanları ve konforlu yatak sistemleri kurularak tesis modernize edildi. Süt verimini ve hayvan konforunu artırmak amacıyla işletmeye iki adet yapay zeka kontrollü otomatik sağım robotu yerleştirildi.

Modern tesislerde inekler, herhangi bir insan müdahalesi olmadan istedikleri anda sağım ünitesine giriyor. Hayvanlara takılan çipler sayesinde günlük süt verimi, geviş getirme sayısı, sağlık parametreleri ve olası hastalık belirtileri anlık olarak sisteme kaydediliyor.

Fikret Savaş ve Hüseyin Savaş, tüm bu verileri cep telefonu uygulaması ya da bilgisayar ekranından takip ederken, kurulan kamera sistemiyle hayvanları 24 saat gözlemleyebiliyor.“Şu anda 80 büyükbaş ve 70 genç düveyle faaliyet gösteriyoruz”AA muhabirine konuşan veteriner hekim Fikret Savaş, 2024 yılında genetik kalitesi yüksek ve süt verimi üstün hayvanları sürüye kattıklarını belirtti.

Hastalıktan ari statüsünü sürdürmek için il ve ilçe tarım müdürlükleriyle yakın iş birliği içinde çalıştıklarını vurgulayan Savaş, “Şu anda 80 büyükbaş ve 70 genç düveyle faaliyet gösteriyoruz. Kurduğumuz iki sağım robotunun toplam kapasitesi ise 120 baş hayvana ulaşabilecek düzeyde.” dedi.

Sağım robotlarının hayvan refahına büyük katkı sağladığını ifade eden Savaş, “Hayvanlar strese girmeden, kendi zamanlarında sağıma gidiyor. Sistem onları gün içinde uygun aralıklarla sağıyor. Bu hem süt miktarını hem de hijyen ile kaliteyi olumlu etkiliyor.” şeklinde konuştu.

Fikret Savaş, robotların sadece sağım değil aynı zamanda hayvanların sağlık ve verim bilgilerini gerçek zamanlı olarak ilettiğini anlattı.

Yapay zeka destekli sistem sayesinde süt verisi, sağlık durumu ve hastalık riskleri anında tespit edilebildiğini belirten Savaş, “Bu sayede erken müdahale imkânı buluyor ve zaman kazanıyoruz. İki robotla günde 120 baş sağım yapılabiliyor, iş gücü yükü ciddi oranda azaldı.

Hayvanlar günde minimum 3 kez sağıldığı için hayvan başına günlük süt üretimi 35 litreye yükseldi. Hedefimiz bu rakamı 40 litrenin üzerine taşımak.” diye ekledi.

İşletmenin aile şirketi yapısını koruduğunu dile getiren Savaş, yem ve silajın önemli kısmını kendi arazilerinde ürettiklerini, bunun maliyet avantajı sağladığını söyledi.

İki robotun tam kapasiteyle 120 baş hayvana hizmet verecek şekilde planlandığını belirten Savaş, süt verimini daha da artırarak Biga ve çevresindeki üreticilere örnek bir model oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Devlet desteklerinin yatırımlarda kilit rol oynadığını kaydeden Savaş, hastalıktan ari işletmelere sağlanan yüzde 70 faiz indirimli kredilerin süreçte belirleyici olduğunu ifade etti.

Çanakkale’de 25, Biga’da ise 8 adet hastalıktan ari işletme bulunduğunu aktaran Savaş, “Bu işletmeler hem üretici hem tüketici için gıda güvenliği ve sürdürülebilir hayvancılığın devamı açısından çok değerli.” değerlendirmesinde bulundu.