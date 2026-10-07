Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Afyonkarahisar / İlyas Kaan Taytak / Yeniçağ



Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde belediyeye ait zabıta aracının kasasında, ağzı bağlı çuvallarla götürülen köpeklere dair görüntülere tepki büyürken, veteriner hekim olan Belediye Başkanı Derviş Aynacı’nın ilçesinde yaşanan görüntüler soru işaretlerini artırırken, köpeklerin akıbeti ise merak uyandırdı.

MHP’li Bolvadin belediyesine ait zabıta aracının kasasında çuvalların içinde köpeklerin taşındığını gösteren görüntüler gündeme oturdu. Gece saatlerinde gerçekleştirilen toplama sırasında köpeklerin çuvallara konulduğu ve ağızlarının bağlandığı görülürken, hayvanların götürüldüğü yer ve son durumlarına ilişkin kamuoyunda endişe oluştu.

Bolvadin’de sokak hayvanlarının toplanmasına ilişkin görüntüler tepki çekti. Gece saatlerinde Bolvadin Belediyesi’ne ait zabıta aracının kasasında köpeklerin çuvallar içerisinde bulunduğu anlar görüntülendi. Görüntülerde köpeklerin çuvalların içerisine yerleştirildiği, çuvalların ağızlarının bağlandığı ve hayvanların belediyeye ait araçla taşındığı görüldü.

“KÖPEKLER AĞZI BAĞLI ÇUVALLARLA TAŞINDI”

Hayvanların çuval içerisinde taşınması, hayvan hakları açısından tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle köpeklerin kapalı çuvallarda taşındığını gösteren görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu. Toplama işlemi sırasında vatandaşlarla görevli olduğu belirtilen kişi arasında tartışma yaşandığı da aktarıldı. Tanık anlatımlarına göre tartışmada vatandaşa yönelik hakaret içeren ifadeler kullanılırken, daha önce polis çağrılması üzerinden de karşılıklı tartışma yaşandı. Öte yandan hakarete uğrayan vatandaş ise araçta bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Görüntülerin en dikkat çekici bölümü ise çuvalların içerisinde bulunan köpekler oldu. Hayvanların gece saatlerinde toplanarak götürülmesi, Bolvadin belediyesine ait hayvan bakımevinin çalışma koşullarına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. MHP’li Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı’nın veteriner hekim olması, yaşanan durumu daha da dikkat çekici hale getirdi.

“HAYKONFED’DEN AÇIKLAMA: ZERRE KADAR ALLAH KORKUNUZ VARSA BU VAHŞETLERİ DURDURUNUZ”

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) başkan yardımcısı Haydar Özkan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Bolvadin belediyesi çuval vahşeti!

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi’ne ait zabıta aracının kasasında, köpeklerin çuvallara konularak toplandığı, çuvalların ağızlarının bağlandığı ve bilinmeze götürüldüğünü gösterdiği iddia edilen görüntüler kamuoyuna yansıdı!

KANUNDA OLMAYAN ÇUVAL VAHŞETİ İLE TOPLAMAK NEDİR?

Çuvala konup çuvalın ağzı bağlandığı iddia edilen görüntüler ve tanıklar ortada.

Hayvanlar nerede?

Öldü mü?

Yaşıyor mu?

Zerre kadar Allah korkunuz ve inancınız varsa; kanuna, vicdana, insanlığa ve İslam’ın merhamet anlayışına aykırı olan, iddiaları içeren görüntü ve tanıkların olduğu çuval vahşetini durdurunuz!

“SORUMLULARA GEREĞİNİ YAPINIZ”

Afyon Valiliği hayvanlara belediye zabıta aracıyla toplama yapıldığı, çuvala konup çuvalın ağzı bağlandığı iddialarını gösteren görüntüler ve tanık bilgileri doğrultusunda, olayın tüm yönleriyle soruşturulmasını, sorumluların tespit edilerek haklarında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar kapsamında gerekli idari ve adli işlemlerin başlatılmasını talep ediyoruz.

Hayvanların çuvallara konularak ağızlarının bağlandığı ve bu şekilde taşındığı iddialarına ilişkin görüntü ve tanık bilgileri doğrultusunda, Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı hakkında gerekli incelemenin yapılarak, iddiaların araştırılması ve sorumluluğu bulunan kişiler hakkında partinizin yetkili disiplin kurullarınca gerekli işlemlerin başlatılmasını talep ediyoruz. İfadeleri kullandı.