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Elektronik ve beyaz eşya devi Vestel Elektronik’in 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin finansal sonuçları bilançodaki baskının derinleştiğini gösterdi. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 gerileyerek 46,9 milyar TL’ye düşerken, esas faaliyet performansındaki kayıplarla birlikte ana ortaklık net dönemi 9,74 milyar TL zararla kapatıldı.

OPERASYONEL KÂRLILIKTA SERT ERİME

Şirketin finansal verilerindeki bozulma brüt kâr ve operasyonel marjlara da yansıdı. Brüt kârı 15,2 milyar TL’den 6,3 milyar TL’ye inen Vestel’in brüt kâr marjı da yüzde 13,4 seviyesine geriledi. Faaliyet performansının ana göstergelerinden FAVÖK ise geçen yılki 924,8 milyon TL seviyesinden 2,7 milyar TL negatife dönerek marjı yüzde -5,8’e çekti. İkinci çeyrekte de toparlanma sağlayamayan şirket, bu dönemde 24,4 milyar TL satışa karşılık 6,9 milyar TL net zarar yazdı.

NET BORÇ 105,9 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Operasyonel taraftaki kayıplara rağmen net zarardaki daha büyük bir derinleşmeyi enflasyon muhasebesi kaynaklı parasal pozisyon kazançları frenledi. Yılın ilk yarısında elde edilen 12,56 milyar TL’lik net parasal kazanç sayesinde net zarar geçen yıla kıyasla kağıt üzerinde gerilemiş görünse de esas faaliyetlerdeki bozulma devam etti. Bilançodaki yükü artıran bir diğer unsur ise net borç pozisyonu oldu; şirketin net borcu 105,9 milyar TL seviyesine tırmandı.