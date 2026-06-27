Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Vespa tutkunları Roma’yı ele geçirdi: Binlerce kişi aynı rotalarda buluştu

Vespa tutkunları Roma’yı ele geçirdi: Binlerce kişi aynı rotalarda buluştu

Roma, binlerce Vespa tutkununu aynı rotada buluşturdu. Kolezyum’dan Circo Massimo’ya uzanan renkli konvoy, hem turistlerin hem de Romalıların büyük ilgisini çekti. İkonik motosikletin görsel şöleni sosyal medyada da dikkat çekti.

Kaynak: AA
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Vespa tutkunları Roma’yı ele geçirdi: Binlerce kişi aynı rotalarda buluştu - Resim: 1

İtalya'nın başkenti Roma'da binlerce kişinin motosikletleriyle katıldığı geçit töreni düzenlendi.

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Vespa tutkunları Roma’yı ele geçirdi: Binlerce kişi aynı rotalarda buluştu - Resim: 2

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1946'da pratik bir ulaşım aracı olarak tasarlanan ve zamanla çok sayıda kişi tarafından kullanılmasıyla İtalya'nın ikonik bir ürünü haline gelen hafif motosiklet Vespa için başkent Roma'da özel bir etkinlik yapıldı.

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Vespa tutkunları Roma’yı ele geçirdi: Binlerce kişi aynı rotalarda buluştu - Resim: 3

Dünyanın farklı noktalarından geçit töreni için motosikletleriyle gelenlerin Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum, Fori Imperiali Bulvarı, Circo Massimo gibi alanları kapsayan turu, renkli görüntülere sahne oldu.

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Vespa tutkunları Roma’yı ele geçirdi: Binlerce kişi aynı rotalarda buluştu - Resim: 4

Geçiş sırasında farklı tasarım ve renkteki motosikletler dikkati çekerken, Romalılar ve şehri ziyaret eden turistler ilgiyle izledi.

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Vespa tutkunları Roma’yı ele geçirdi: Binlerce kişi aynı rotalarda buluştu - Resim: 5
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Vespa tutkunları Roma’yı ele geçirdi: Binlerce kişi aynı rotalarda buluştu - Resim: 6
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