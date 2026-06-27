Vespa tutkunları Roma’yı ele geçirdi: Binlerce kişi aynı rotalarda buluştu

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1946'da pratik bir ulaşım aracı olarak tasarlanan ve zamanla çok sayıda kişi tarafından kullanılmasıyla İtalya'nın ikonik bir ürünü haline gelen hafif motosiklet Vespa için başkent Roma'da özel bir etkinlik yapıldı.