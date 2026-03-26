Formula 1’in en dikkat çeken isimlerinden Max Verstappen, Japonya Grand Prix’si öncesinde Red Bull’un misafirhanesinde düzenlenen basın buluşmasında beklenmedik bir çıkış yaptı.

28 yaşındaki Hollandalı pilot, toplantı henüz başlamadan Guardian muhabirini hedef alarak, “Bir saniye, o gitmeden konuşmuyorum.” dedi. Gazetecinin bu tavrın ciddi olup olmadığını sorması üzerine Verstappen kısa ve net bir şekilde “Evet” yanıtını verdi.

GERGİNLİĞİN KÖKENİ: ABU DABİ’DEKİ SORU

Verstappen’in bu sert tutumunun arkasında, geçen sezonun final yarışı olan Abu Dabi Grand Prix’sine uzanan bir gerilim bulunuyor.

Bu durumu bizzat doğrulayan Hollandalı pilot, McLaren sürücüsü Lando Norris’in yalnızca 2 puan farkla şampiyonluğa ulaştığı yarışın ardından düzenlenen basın toplantısında yaşananları hatırlattı. Guardian muhabiri Giles Richards, o gün Verstappen’e Barselona Grand Prix’sinde George Russell ile yaşadığı temas hakkında pişmanlık duyup duymadığını sormuştu.

Barselona’daki olay sonrası zaman cezası alarak 9 puan kaybeden Verstappen, bu soruya sert tepki vermişti: “Sezon boyunca yaşanan diğer her şeyi görmezden geliyorsun. Sadece Barselona’dan bahsediyorsun. Bu sorunun geleceğini zaten biliyordum. Şimdi bana aptalca sırıtıyorsun.”

SUZUKA’DA GERİLİM YENİDEN GÜNDEMDE

Aylar geçmesine rağmen Verstappen’in bu olayı unutmadığı, Suzuka’daki basın toplantısında net şekilde ortaya çıktı.

Hollandalı pilot, Giles Richards salonda bulunduğu sürece medya mensuplarına konuşmayacağını açıkça ifade etti. Gazetecinin salonu terk etmesinin ardından toplantı normal akışında devam etti.