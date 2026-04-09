Efsane orta saha Juan Sebastian Veron, Hakan Çalhanoğlu’nun Roma’ya attığı gole övgüler yağdırdı.

VERON: 'BÖYLE BİR GOL ATMAK CESARET GEREKTİRİR'

Çalhanoğlu’nun attığı golün hem teknik hem de mental açıdan üst düzey olduğunu vurgulayan Veron, “Çalhanoğlu bugün, benim oynadığım dönemde orta saha oyuncularının sıkça yaptığı bir şeyi yaptı. Böyle bir gol için hem cesaret hem de teknik gerekir. Topu nereye atacağını bilmelisin, o da bunu mükemmel yaptı” dedi.

'ESKİDEN ORTA SAHADA OYNAYANLAR ŞUT ÇEKMEKTEN ÇEKİNMEZDİ'

Günümüz futbolunda oyuncuların ceza sahası dışından şut denemekten kaçındığını belirten Veron, “Eskiden özellikle orta sahada oynayanlar 25 metreden şut denemekten çekinmezdi. Şimdi ise oyuncular topu sürerek ceza sahasına girmeyi tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

'TOPU RASTGELE DEĞİL, İSTEDİĞİ NOKTAYA GÖNDERDİ'

Golün detaylarını analiz eden Veron, Çalhanoğlu’nun doğru anı ve açıyı seçtiğini vurgulayarak, “Rakip baskısı yoktu, topu kontrol edip nişan aldı. En önemlisi de topu rastgele değil, tam istediği noktaya gönderdi” sözleriyle vuruş kalitesine dikkat çekti.

'O SADECE ŞUT ATAN BİRİ DEĞİL ÇOK İYİ BİR REGISTA'

Hakan Çalhanoğlu’nun sadece şutlarıyla değil oyun kurulumundaki rolüyle de öne çıktığını söyleyen Veron, “O sadece iyi şut atan biri değil. Oyunun temposunu belirleyen, ne zaman hızlandırıp ne zaman yavaşlatacağını bilen çok iyi bir regista. Inter için çok önemli bir oyuncu” dedi.