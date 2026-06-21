Verirlerse de onlara mübarek olsun!

Şu günlerde Sayın Kılıçdaroğlu’nun kılıcının önü de arkası da kesiyor.

Bakalım nereye kadar kesecek peşine düştüğü hayallerine erişebilecek mi?

*

Sayın Erdoğan karşısında bir kere bile yengi almamış olan Sayın Kılıçdaroğlu, CHP kurultayını kaybettiğine üzüldüğü kadar bir kere bile Erdoğan’ı yenemediğine üzülmüş müdür?

Sanmıyorum!

*

Öyle anlaşılıyor ki Sayın Kılıçdaroğlu kendine güzel bir ortam kurmuş ‘Erdoğan iktidar, Kılıçdaroğlu Genel Başkan’ olarak ömür sürdürmek isteği varmış gibi.

*

Tabi millet; ‘Erdoğan’ın alternatifi mi var ki?’ diyerek, yıllarca Erdoğan’ı alternatifsiz gördükleri için desteklerlerken, 2024 yerel seçimlerde Özgür Özel’in Genel Başkanlığını yaptığı CHP’nin, I. parti olmasıyla Erdoğan’ın da alternatifi olduğunu tüm Türkiye’ye göstermiş, Özgür Özel’li CHP’ye güven duymaya başlayan millet, Sayın Erdoğan’ın namağlup unvanını elinden almıştır.

Öyle olunca da bir taraftan Erdoğan, diğer taraftan Kılıçdaroğlu bir güzel iş birliği yaparak İmamoğlu ve Özgür Özel’in canına okumak istiyorlar.

*

Hele bir de Özel’in dokunulmazlığı kaldırılırsa yandı gülüm keten helva?

Türkiye bu zamana kadar görmediği…

Yaşamadığı…

Şahit olmadığı bir seçim soncuyla karşı karşıya kalır ki bu konuda millet -sıradanından en titrilisine kadar- içten içe hem Kılıçdaroğlu’na hem de Erdoğan’a ‘Dur!’ diyecekmiş gibi görünüyor.

Ama şu günlerde ikisi de oldukça mutlu olsalar gerek.

*

Hele de Sayın Kılıçdaroğlu!

Sanki ‘Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz’ dercesine, Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanlığını ele geçirmesi uğraşılarını millet, sakin ve sessiz bir şekilde bir güzel sahadaki aktörlerin oyun stillerini izliyor.

*

Sanırım Sayın Kılıçdaroğlu’nun düşüncesinin, “Evet, Erdoğan’a karşı seçim kaybedilebilir, -hatta ömür boyu kaybedebilir- ama genel başkanlık koltuğu asla kaybedilemez!” olduğuna inanır oldum artık.

‘

Niye öyle düşünüyorum.

Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan gölgesinde bir siyaset izliyor olduğunu milletin;

Kahve köşelerinde…

Emekli parklarında…

Sokaklarda bu yöndeki konuşmaları duyabiliyorum.

Bu da Sayın Erdoğan’ın işine geliyor.

*

Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Erdoğan’ın ‘Böl, parçala ve yen’ taktiğini CHP içinde en iyi ve en sadık uygulayıcı olduğunu da tüm Türkiye hatta dünya gördü.

Bunun üzerine başka yorum yapılamazmış gibi geliyor bana.

*

Bütün bu yaşananların içinde Sayın Erdoğan’ı anlayabilirim de…

Ağzından demokrasiyi düşürmeyen…

Hak, hukuk ve adaleti savunduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, bu kurultay yenilgisini nasıl kabul etmez, nasıl ülkeyi böyle bir çıkmazın içine düşürür işte onu anlayamıyorum.

*

Bundan böyle hem tarih hem CHP’liler, Kılıçdaroğlu’nu affeder mi bilmem, ama bu milletin affedeceğini hiç sanmıyorum.

*

Velhasıl, Sayın Kılıçdaroğlu’nun derdinin iktidar olmak olmadığını cümle alem anlamış oldu. Bundan sonrasında ister kendi delegeleri ister eski delegelerle seçim yapılsın CHP’lilerin bir daha ona güven oyu verebileceklerini de sanmıyorum.

Verirlerse de onlara mübarek olsun!