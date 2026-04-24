MURATLI'DA ÜRETİM PLANI MASAYA YATIRILDI

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde düzenlenen "Tarımsal Desteklemeler Çiftçilerle Buluşma Toplantısı"nda, üreticilere tarım sektörünün geleceğini şekillendirecek yeni politikalar anlatıldı. İlçe Gençlik Merkezi’nde yapılan toplantıya yerel yöneticiler, akademisyenler ve çok sayıda çiftçi katılım sağladı.

DAHA PLANLI ÜRETİM: YENİ DESTEKLEME MODELİ

Toplantının ana gündem maddesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" oldu. Uzmanlar, bu modelin tarımı daha öngörülebilir kılmayı hedeflediğini belirterek, desteklerin artık planlı ve verimli üretim odaklı verileceğini vurguladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TEKNOLOJİ ODAKLI TARIM

Programda sadece ekonomik destekler değil, tarımın geleceği de tartışıldı. İklim değişikliğinin bölge tarımı üzerindeki etkileri ele alınırken, verimliliği artıracak teknolojik gelişmeler ve kırsal kalkınma projeleri hakkında detaylı sunumlar yapıldı. Hayvancılık desteklemeleri ve modern tarım teknikleri çiftçilerin ilgisine sunuldu.

ÇİFTÇİ SORDU, YETKİLİLER YANITLADI

Kaymakam Aytekin Yılmaz ve İl Müdürü Mehmet Aksoy’un da katıldığı toplantının sonunda çiftçiler, destekleme ödemeleri ve bitkisel üretimdeki sorunlarını doğrudan yetkililere iletme fırsatı buldu. İnteraktif geçen soru-cevap bölümüyle üreticilerin kafasındaki soru işaretleri giderildi.