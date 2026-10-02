Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Verim yüksek, hasat başladı: Tarlada kilosu 25 lira

Verim yüksek, hasat başladı: Tarlada kilosu 25 lira

Çivril'de sofralık elma hasadı başladı. Yaklaşık bir ay sürecek hasat döneminde üreticiler ürünlerini toplamaya başlarken, tarlada elmanın kilogramı 25-28 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: İHA
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Verim yüksek, hasat başladı: Tarlada kilosu 25 lira - Resim: 1

Denizli’nin önemli elma üretim merkezlerinden Çivril’de sofralık elma hasadı başladı.

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Üreticiler, yaklaşık bir ay sürmesi beklenen hasat döneminde bahçelerdeki ürünleri toplamaya başladı.

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Verim yüksek, hasat başladı: Tarlada kilosu 25 lira - Resim: 3

Çivril’in Balçıkhisar Mahallesi’nde sürdürülen çalışmalarda işçiler, günün ilk saatlerinde bahçelere giriyor.

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Verim yüksek, hasat başladı: Tarlada kilosu 25 lira - Resim: 4

Saat 08.00’de başlayan mesai 17.00’ye kadar devam ederken, dallardan dikkatle koparılan elmalar kasalara yerleştiriliyor.

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Verim yüksek, hasat başladı: Tarlada kilosu 25 lira - Resim: 5

Toplanan ürünler daha sonra soğuk hava depolarına taşınarak muhafaza ediliyor.

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Verim yüksek, hasat başladı: Tarlada kilosu 25 lira - Resim: 6

Mahallede elma üretimi yapan Sadık Genç, sezonun ürün açısından kendilerini memnun ettiğini belirtti.

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Verim yüksek, hasat başladı: Tarlada kilosu 25 lira - Resim: 7

Hasat edilen elmaların önce depolara gönderildiğini anlatan Genç, ardından ürünlerin sınıflandırılıp viyollere yerleştirilerek satışa hazırlandığını söyledi.

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Verim yüksek, hasat başladı: Tarlada kilosu 25 lira - Resim: 8

Genç, “Hasadımız başladı. İşçilerimiz sabah 08.00’de gelip 17.00’ye kadar çalışıyor. Topladığımız elmaları önce soğuk hava depolarına gönderiyoruz. Daha sonra viyollere yerleştirilerek satışa hazırlanıyor. Bu yıl rekoltemizden memnunuz.” dedi.

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Verim yüksek, hasat başladı: Tarlada kilosu 25 lira - Resim: 9

Geçen dönem Çivril Elma, Tarım ve Kültür Festivali’nde yetiştirdikleri ürünlerin derece aldığını aktaran Genç, aynı bahçelerde yetişen elmaların bu sezon da toplandığını ifade etti.

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Verim yüksek, hasat başladı: Tarlada kilosu 25 lira - Resim: 10

Festivalde birinci olan elmaların da bu hasat döneminde toplandığını belirten Genç, “Ürünlerimizin kalitesinden memnunuz. İnşallah sezon hem üreticimiz hem de alıcılarımız açısından güzel geçer.” diye konuştu.

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Verim yüksek, hasat başladı: Tarlada kilosu 25 lira - Resim: 11

Genç, hasat çalışmalarının önümüzdeki günlerde de yoğun biçimde sürdürüleceğini kaydetti

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Verim yüksek, hasat başladı: Tarlada kilosu 25 lira - Resim: 12

Çivril’de yıllık elma üretiminin yaklaşık 200-225 bin ton seviyesinde olduğu belirtiliyor.

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Verim yüksek, hasat başladı: Tarlada kilosu 25 lira - Resim: 13

Elma, ilçenin tarımsal ekonomisinde önemli bir yere sahip bulunuyor.

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Verim yüksek, hasat başladı: Tarlada kilosu 25 lira - Resim: 14

Denizli genelindeki elma üretiminin ise Türkiye’deki toplam üretimin yaklaşık yüzde 2,6’sını oluşturduğu ifade ediliyor.

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Verim yüksek, hasat başladı: Tarlada kilosu 25 lira - Resim: 15

Hasat edilen elmaların bir kısmı doğrudan pazara gönderilirken, önemli miktardaki ürün de dayanıklılığını koruması amacıyla soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor.

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Verim yüksek, hasat başladı: Tarlada kilosu 25 lira - Resim: 16

Üreticiler, hasat süreci boyunca ürünlerin kalitesinin yanı sıra piyasa fiyatlarını da yakından takip ediyor.

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