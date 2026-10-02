Denizli’nin önemli elma üretim merkezlerinden Çivril’de sofralık elma hasadı başladı.
Verim yüksek, hasat başladı: Tarlada kilosu 25 lira
Çivril'de sofralık elma hasadı başladı. Yaklaşık bir ay sürecek hasat döneminde üreticiler ürünlerini toplamaya başlarken, tarlada elmanın kilogramı 25-28 liradan alıcı buluyor.Kaynak: İHA
Üreticiler, yaklaşık bir ay sürmesi beklenen hasat döneminde bahçelerdeki ürünleri toplamaya başladı.
Çivril’in Balçıkhisar Mahallesi’nde sürdürülen çalışmalarda işçiler, günün ilk saatlerinde bahçelere giriyor.
Saat 08.00’de başlayan mesai 17.00’ye kadar devam ederken, dallardan dikkatle koparılan elmalar kasalara yerleştiriliyor.
Toplanan ürünler daha sonra soğuk hava depolarına taşınarak muhafaza ediliyor.
Mahallede elma üretimi yapan Sadık Genç, sezonun ürün açısından kendilerini memnun ettiğini belirtti.
Hasat edilen elmaların önce depolara gönderildiğini anlatan Genç, ardından ürünlerin sınıflandırılıp viyollere yerleştirilerek satışa hazırlandığını söyledi.
Genç, “Hasadımız başladı. İşçilerimiz sabah 08.00’de gelip 17.00’ye kadar çalışıyor. Topladığımız elmaları önce soğuk hava depolarına gönderiyoruz. Daha sonra viyollere yerleştirilerek satışa hazırlanıyor. Bu yıl rekoltemizden memnunuz.” dedi.
Geçen dönem Çivril Elma, Tarım ve Kültür Festivali’nde yetiştirdikleri ürünlerin derece aldığını aktaran Genç, aynı bahçelerde yetişen elmaların bu sezon da toplandığını ifade etti.
Festivalde birinci olan elmaların da bu hasat döneminde toplandığını belirten Genç, “Ürünlerimizin kalitesinden memnunuz. İnşallah sezon hem üreticimiz hem de alıcılarımız açısından güzel geçer.” diye konuştu.
Genç, hasat çalışmalarının önümüzdeki günlerde de yoğun biçimde sürdürüleceğini kaydetti
Çivril’de yıllık elma üretiminin yaklaşık 200-225 bin ton seviyesinde olduğu belirtiliyor.
Elma, ilçenin tarımsal ekonomisinde önemli bir yere sahip bulunuyor.
Denizli genelindeki elma üretiminin ise Türkiye’deki toplam üretimin yaklaşık yüzde 2,6’sını oluşturduğu ifade ediliyor.
Hasat edilen elmaların bir kısmı doğrudan pazara gönderilirken, önemli miktardaki ürün de dayanıklılığını koruması amacıyla soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor.
Üreticiler, hasat süreci boyunca ürünlerin kalitesinin yanı sıra piyasa fiyatlarını da yakından takip ediyor.